トランプ大統領が中間選挙開票結果を注視 2022年との違いと共和党の未来

トランプ米大統領がホワイトハウスで中間選挙の開票結果を見守る。2022年と異なる状況だが、共和党の善戦を期待するも最悪の事態も視野に入れる複雑な心境。

トランプ 米大統領は3日夜、 ホワイトハウス のイーストルームで、少数の協力者や閣僚とともに 中間選挙 の 開票結果 を見守る見通しである。 ホワイトハウス と トランプ 氏の政治活動を支援する団体「 MAGA インク」は敷地内や周辺に対策室を設け、開票状況を注視するという。複数の情報筋が明らかにした。

2022年との類似点と異なる状況

今回の光景は、トランプ氏が2022年中間選挙の開票結果を見守った時の様子を彷彿（ほうふつ）させるものになりそうだ。トランプ氏を取り巻く状況は22年とは大きく異なるものの、選挙結果は同様になる可能性がある。選挙戦の最終盤、トランプ氏は自身が選んだ候補者と一緒に選挙戦を展開し、自ら出馬しているかのように振る舞った。

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過去の失敗から学んだ教訓

投票日の夜には、フロリダ州の私邸「マール・ア・ラーゴ」で開票結果を見守る会を開き、報道陣も招待した。トランプ氏や当時の顧問は、共和党が地滑り的な大勝を収める可能性を信じていた。しかし夜が更けるにつれ、トランプ氏の掲げる「MAGA（米国を再び偉大に）」路線に追随した候補者が注目度の高い選挙区で失速していることが明らかになった。

トランプ氏は候補者選びに関わったスタッフに怒りをぶつけ、報道陣は早々に会場から退出させられた。この過去の苦い経験が、今回の戦略形成にも影響を与えていると考えられる。当時の失敗から派生した混乱を避けるため、今回の対策はより慎重に進められている可能性がある。

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期待と不安が交錯する現時点

今夜、トランプ氏は再び側近や顧問と中間選挙の開票結果を見守る。望み通り政治家としての復活を果たし、今回は米国の大統領という立場だ。だがホワイトハウスは、22年と同様に期待外れの結果になる可能性も覚悟している。立場の違いから、直接的な政治的責任が問われる度合いも増している。

情報筋によると、トランプ氏は世論調査の予測が外れ、共和党が予想以上の健闘をする展開に期待を寄せている様子だという。トランプ氏は側近に対し、選挙資金の投入や電話集会、資金集めや共和党候補の応援を目的とした遊説など、自らのてこ入れで共和党にも勝機が生まれたとの考えを伝えた。

準備万端のホワイトハウス対応

ただ情報筋によると、トランプ氏は内々の場では、共和党が最悪のシナリオに直面する可能性も認めている。ホワイトハウス当局者2人は、あらゆる展開に備えて準備をすると説明した。開票が進む中でトランプ氏が報道陣の取材に応じる可能性もあると明かした。

これにより、トランプ氏は開票結果次第で、異なるメッセージを国民や国際社会に送ることになる。共和党の善戦が続けば、自身の政治的プレゼンスを強化する材料とし、敗北が続けば、責任の所在を他者に転嫁する可能性がある。どの展開になっても、トランプ氏の言動は次の大統領選や国内政治の行方を左右する重要な指標となる。