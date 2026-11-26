【ワシントン＝塩原永久】米通商代表部（USTR）は25日、日本や中国、欧州連合（EU）を含む14カ国・地域を対象とした新たな関税措置を発表した。各国・地域の過剰生産能力に対処するためだと主張している。日本からの輸入品には最大15％が課され…

【ワシントン＝塩原永久】米通商代表部（USTR）は25日、日本や中国、欧州連合（EU）を含む14カ国・地域を対象とした新たな関税措置を発表した。 各国・地域の過剰生産能力に対処するためだと主張している。

日本からの輸入品には最大15％が課され、現行の12.5％から上がる。 通商法301条を根拠とする今回の関税発動は来年1月以降になる見通し。 これまで日本には7月発動の12.5％の関税率が適用されていた。 これと合わせた最大15％が新関税発動後に課される。

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昨年の日米合意の範囲内となる。 別の通商関連法を根拠とする自動車や鉄鋼・アルミニウムは新関税の対象外となる。 USTRは貿易相手国の過剰生産能力により、米企業が不利な競争を強いられていると説明している。 新関税に関する公聴会を来年1月下旬に開くとしており、新関税の発動はそれ以降となる。