トランプ政権、カリフォルニア州の郵便投票差し止めを連邦最高裁に申請

トランプ米政権は2日、市民権を持たない可能性が高いとされるカリフォルニア州の有権者2万余人の中間選挙における郵便投票の集計停止を連邦最高裁に申し立てた。

トランプ米政権 は2日、 連邦最高裁 に対し、 カリフォルニア州 における 中間選挙 の 郵便投票 集計を一時的に差し止めるよう命じるよう正式に申し立てた。この動きは、米国市民権を持たない可能性が極めて高いと連邦当局が主張する同州の登録有権者2万人超を対象としたものとなっている。共和党所属のトランプ大統領は、3日投開票の 中間選挙 で議会の支配権維持を目指す中で、不正投票への対応を強化する姿勢を明確に示している。

司法省が主張する票の分離保管と集計停止

司法省が連邦最高裁に提出した申立書では、争点となっている票と適法な票が混在すれば、争点となっている票を後から分離することは不可能になると主張している。同省は、対象者リストに掲載されている人による投票を他の票と分けて保管し、市民権を持っていることが確認されるまで集計しないよう州に命じるよう求めている。この措置により、市民権の有無が不明な票が最終的な結果に織り込まれるのを防ごうとしている。

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この法的な圧力は、全米で最も人口が多く、民主党の強固な地盤として知られるカリフォルニア州の選挙管理システムに対する直接的な挑戦である。トランプ政権側は、選挙の Integrity（正統性）を守るための必要な措置であると説明している一方、対象となる有権者の数が膨大であることからも、実務的な対応の難しさが浮き彫りになっている。

連邦地裁の棄却判決と司法省の即時控訴

米カリフォルニア州ロサンゼルスの連邦地裁は10月28日、司法省の請求を棄却する判決を下していた。連邦地裁は、市民権を持たない可能性が高いとして中間選挙の郵便投票の集計を一時差し止めるよう求めた司法省の申し立てを却下しており、これが今回の連邦最高裁への緊急申請へと発展した経緯がある。司法省は直ちにこの判決に対して控訴を行っており、最高裁が最終的な判断を下すまでの間、選挙管理への介入の可能性を維持している状態が続いている。

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連邦地裁の判断は、州の選挙実施権限を尊重する見解であった可能性が高いが、連邦政府側の市民権確認要件を巡る法的解釈の違いが、裁判所の階層間での対立構造を生み出している。トランプ政権は、この棄却判決を「州レベルでの不正防止策の欠如」と捉え、連邦レベルでの介入を正当化しようとしている。

共和党の議席維持戦略と選挙への影響

トランプ大統領が所属する共和党は、3日投開票の中間選挙で上下両院の支配権維持を目標としている。この戦略において、カリフォルニア州のような民主党優勢地域での票の正確性への疑問を提起することは、国レベルでの議論を喚起し、支持層の不安を解消する政治的な効果も期待できる。特に、郵便投票の増加が続く中で、その安全性と適法性への懸念が共和党支持層の主な関心事の一つとなっている。

2万人超の登録有権者が対象とされている点は、全体的な票決に影響を与える規模ではないものの、特定の地域や選挙区での接戦を左右する可能性を秘めている。トランプ政権は、市民権を持たない者による不正投票の疑いへの対応を強化する一環として、この案件を象徴的な事例として位置づけている。これにより、他の州でも同様の市民権確認手続きの強化を求める圧力がかかる可能性がある。

有権者への影響と今後の選挙管理の課題

選挙管理の実務において、2万人の投票用紙を個別に審査し、市民権の確認作業を行うことは、膨大な人的資源と時間を要する。集計の遅延は、選挙結果の確定を遅らせる要因となり得る。また、対象とされた有権者たちの中には、合法的市民権を持つ者が含まれている可能性もあり、誤った差し止め措置や遅延が彼らの選挙権行使に不条理な阻碍をもたらす懸念もある。

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連邦最高裁の判断は、単なるカリフォルニア州の選挙問題にとどまらず、米国全体の選挙管理法における市民権証明の義務範囲を定義する先例となり得る。3日の中間選挙投開票を目前に控え、最高裁の迅速な判断が求められる状況にある。トランプ政権の申し立てが認められるかどうかは、連邦政府と州の間の権限限界を巡る長年の論争に新たな章をもたらす可能性を秘めている。