トランプ大統領、イラン合意署名の可能性示す 市場は連想ゲーム的に反応

トランプ米大統領によるイランとの合意署名の可能性表明と、それを巡る市場の複雑な反応、さらにスペースXの上場成功など、複数の経済・政治ニュースを包括的に分析する。原油価格の下落、消費者のマインド改善、株式市場の上昇、そして政治リスクの顕在化という多岐にわたる要素が絡み合った市場背景を解説。

トランプ米大統領は11日、週末にも イラン との合意文書に署名する可能性があるとの考えを示した。 早ければ14日にもスイスのジュネーブで覚書を交わす可能性があると伝わっている。

イランのアラグチ外相は12日午前にX（旧ツイッター）に合意について「これまでにないほど近づいている」と投稿した。 仲介国のパキスタンのシャリフ首相もXへの投稿で「合意文書の最終案がまとまり、今後のステップを確定させている」などと述べた。 ホルムズ海峡でのエネルギー輸送再開への期待で12日の米原油先物市場ではWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近7月物が一時5%あまり下げ、4月中旬以来の安値を付けた。 過度のインフレ懸念が後退し、投資家がリスク選好姿勢を強めた。

ミシガン大学が公表した6月の米消費者態度指数（速報値）が48.9と過去最低水準だった5月（44.8）から改善し、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（46.0）を上回った。 米国株のファンダメンタルズ（基礎的条件）の良さが確認され、「株高を後押しした」（インタラクティブ・ブローカーズのホセ・トーレス氏）との声もあった。 イーロン・マスク氏が率いるスペースXが12日にナスダック市場に上場した。 初値は公開価格（135ドル）を11%上回る150ドル、終値は160.95ドルで時価総額が2兆ドルを超えた。

スペースXの上場初日の取引が好調で、超大型テック株への需要が強いと受け止められたことも好感された。 米・イランの合意に向けた交渉が難航する可能性が意識され、ダウ平均は取引開始直後には小幅安となる場面があった。 トランプ氏が12日午前に自身のSNSで、イランメディアなどが報じた合意案の条件を「我々が受け入れたものとは無関係だ」と否定し、イランの交渉担当者を「不誠実」と非難した





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