トランプ大統領、中国訪問前にエヌビディアのフアンCEOがスパイ疑惑の女性と関係」「 Description":"米大統領の北京行前にフアンCEOと中国スパイ疑惑の女性との関係が知れ渡り、トランプ義理の警戒が高まった。本事件は米情報機関とホワイトハウスの対立を招いた。"

米大統領ドナルド・トランプは、5月に中国へ向かう大統領専用機内で、ルビオ国務長官からエヌビディア CEO ジェンスン・フアンの名前と、中国のスパイ疑惑に関わる女性との関係性について報告を受けた。報道は CNN の情報筋が明らかにし、事件は北京へ向かう途中のアラスカを経由した途中で召集された会合の際に発生したとされる。

会合の経緯とフアンCEOの立場

情報筋によれば、フアン氏は他の企業経営者と共にトランプと幹部を同行させ、北京までの最終区間を移動した。会議はアラスカで開催され、フアン氏に関する疑惑はそこで初めて表面化した。フアン氏はAI政策や対中貿易戦略でトランプに助言しており、米情報機関はその影響力を警戒していた。

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トランプ大統領の発表とホワイトハウスの反応

9日記者会見でトランプ大統領は、フアン氏と女性の関係疑惑を知ったのは最近だと述べ、北京へ同行した時点では懸念していなかったと主張した。ホワイトハウスの公式団体は10日にCNNへの取材に対し、スケジュールされた発言の引用を求め、情報筋が不明瞭だと返答した。

米国情報機関は数カ月にわたりフアン氏と関係するとされる女性を追跡調査していたが、そのスパイ疑惑に対しては結論を出していないと説明した。情報筋は女性を中国のスパイと結論づけたが、正式な証拠は提示されていない。

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影響力と次の動き

フアン氏がトランプに与えている影響力は AI 分野と貿易政策に及び、米中関係の緊張を高める要因と見なされている。情報筋の報告が公表された後、ホワイトハウスはフアン氏との関係を再評価する方針を示した。トランプ大統領は北京訪問を続行する計画であり、外交官はフアン氏の行動を監視しつつ、スパイ疑惑に対する公式の調査を進めることが予測されている。

国内外への影響と今後の展望

本件は米国内での対中政策への疑念を強め、米中両国の経済・技術競争をさらに激化させる可能性がある。エヌビディアは自身の市場価値を維持するため、フアン氏と情報機関との関係を透明化することを求められるようになった。中国側は今回の報道を否定し、米情報機関の捜査方法に疑問を呈している。

今回の事件は、米国政界と情報機関の情報共有プロセスにおける課題を浮き彫りにし、将来的な外交関係の見通しを不透明にしている。政治的な対立が深まる中、トランプ大統領の北京訪問とフアンCEOの影響力は、米中関係の次なる展開を左右する重要な要素となる可能性が高い。