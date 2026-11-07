トランプ米大統領、民主党の弾劾動きを違法とし司法省に調査指示

トランプ米大統領は民主党の弾劾検討を犯罪行為と非難し、司法省への調査を指示した。中間選挙で議会の主導権を握る民主党との対立が激化している。

トランプ米大統領 は7日、 民主党 による弾劾などの処罰を検討する動きに対し、 司法省 に対して新たな調査を指示したと発表した。大統領は自身のソーシャルメディアへの投稿を通じて、 民主党 の行為が多数の人々を脅迫するものであり、明白な犯罪行為に該当すると主張した。しかし、その主張を裏付ける具体的な証拠の提示は行われなかった。

中間選挙後の議会主導権移管と対立構図

トランプ大統領の今回の指示は、3日に実施された中間選挙の結果を受けて発令されたものである。この選挙で民主党が圧勝したことで、2027年1月からは連邦議会の両院で民主党が多数派となり、行政府に対する監視機能の主導権を握ることになる。民主党指導部は、多数派となった後に公聴会を開き、トランプ政権の行動を精査するという方針を既に示しており、司法省の調査指示はこれに対する対抗措置の色が強い。

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スロットキン氏の主張と過去の調査経緯

調査指示の背景には、民主党議員グループの活動が影響している。スロットキン氏は10月、シカゴ大学での講演において、トランプ氏の政策実行に関与した人物を議会が調査するべきだと指摘していた。このスロットキン氏は元中央情報局（CIA）の分析官であり、国家安全保障分野の専門知識を持つ民主党議員グループの一員として活動していた。同グループは過去、軍人や情報機関職員に対し違法な命令に従わないよう促す動画を公開し、これがきっかけで司法省が捜査に乗り出した経緯がある。ただし、最終的に大陪審は議員らに対する起訴請求を退けている。

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法遵守の原則を強調する大統領の姿勢

トランプ大統領は7日の投稿で、この問題が単なる政治論争の対象とするのは不適切だと述べた。法律を違反したり、納税者の税金を私腹を肥やすために利用したりした者には、厳正に責任を問われるべきだと強調した。同時に、法律を遵守していれば何ら問題がないとし、自身の行動が合法性に基づいていることを示唆した。しかし、具体的な違法行為の証拠を挙げて説明する姿勢は見られず、あくまで政治的対立の文脈での発言にとどまっている。

今後の議会との交渉と政治的影響

トランプ大統領の司法省に対する調査指示は、2027年1月からの新しい議会運営に向けた先制措置と見なされる。民主党側は公聴会を通じた査問を本格化させる意向であり、両者の対立は今後さらに激化することが予想される。歴史的な前例である大陪審による不起訴決定があるものの、新たな捜査や政治的攻勢が展開されることで、米国の政治情勢は安定性を欠く可能性が高い。今後の議会での動向と、司法省がどのようにこの調査指示に対応するかが注目される。