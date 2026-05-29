トランプ米大統領、イランとの戦闘終結に向けた交渉の最終決定を下す

トランプ米大統領は29日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、ホワイトハウス内で機密情報を扱うシチュエーション・ルームで最終決定を下すとSNSで発表した。28日には米政府関係者が記者団に対し、イランとの間で60日間の停戦延長やホルムズ海峡の開放などを柱とする暫定合意に達しており、トランプ氏の承認待ちだと説明していた。

トランプ 米大統領は29日、 イラン との 戦闘終結 に向けた交渉について、 ホワイトハウス 内で機密情報を扱う シチュエーション・ルーム で最終決定を下すとSNSで発表した。28日には米政府関係者が記者団に対し、 イラン との間で60日間の 停戦延長 や ホルムズ海峡 の開放などを柱とする 暫定合意 に達しており、 トランプ 氏の承認待ちだと説明していた。

トランプ氏はSNSで「イランは核兵器を持たないことに同意しなければならない」と強調し、核兵器に転用可能なイランの高濃縮ウランを米国が処分すると説明した。 イランと国際原子力機関と連携し、昨年6月の米国とイスラエルの攻撃により地中に埋まっている高濃縮ウランを掘り出すという。 また、ホルムズ海峡に関しては「通航料の徴収なしで、ただちに開放されなければならない」と指摘。 残る機雷は除去されると説明し、米国がイランの港湾を出入りする船舶を対象に実施している封鎖措置も解除されるとした。

また、イランは核兵器を保有しないとの立場を覚書案に反映。 高濃縮ウランの処分方法やウラン濃縮活動の停止期間などは、対イラン制裁の緩和や資産凍結の解除、イランへの人道支援とともに、60日間の停戦期間に協議すると報じられていた。 一方、バンス米副大統領は28日、記者団に「覚書のいくつかの文言は行ったり来たりしている」と述べていた。 また、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信も28日、暫定合意に関する報道について「事実ではない。

覚書案は最終合意に達していない」とする交渉筋の話を伝えていた。 トランプ氏はSNSで「イランとの戦闘終結に向けた交渉は、最終的に成功するだろう」と強調した。 トランプ氏は「イランとの戦闘終結に向けた交渉は、最終的に成功するだろう」と強調した。 トランプ氏はSNSで「イランは核兵器を持たないことに同意しなければならない」と強調し、核兵器に転用可能なイランの高濃縮ウランを米国が処分すると説明した。

イランと国際原子力機関と連携し、昨年6月の米国とイスラエルの攻撃により地中に埋まっている高濃縮ウランを掘り出すという。 また、ホルムズ海峡に関しては「通航料の徴収なしで、ただちに開放されなければならない」と指摘。 残る機雷は除去されると説明し、米国がイランの港湾を出入りする船舶を対象に実施している封鎖措置も解除されるとした。 また、イランは核兵器を保有しないとの立場を覚書案に反映。

高濃縮ウランの処分方法やウラン濃縮活動の停止期間などは、対イラン制裁の緩和や資産凍結の解除、イランへの人道支援とともに、60日間の停戦期間に協議すると報じられていた





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