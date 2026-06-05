トランプ大統領、MLB労使交渉でオーナー支持を表明 「サラリーキャップは必要」

ホワイトハウス公開の音声で、トランプ大統領がエアフォースワン内でMLBのサラリーキャップ導入を主張し、オーナー側の立場を支持した。野球界への関与は過去にも见られ、政治分析家は労働組合への敵対姿勢を指摘している。

ホワイトハウスが公開した音声記録によれば、ドナルド・ トランプ大統領 はエアフォースワン機内で記者団に対して、メジャーリーグベースボール（ MLB ）の 労使交渉 をめぐる現状について言及した。

大統領は「サラリーキャップがなければスポーツは成り立たない。 オーナーたちは自制できないからだ。 もっと前に導入すべきだった」と発言し、Salary Cap（サラリーキャップ）制度の早期導入を求めた。 さらに「何年も前にキャップを導入しなかったことは、率直に言って驚きだ」と付け加え、MLBの労使管理に対する考えを鮮明にした。

トランプ大統領が野球界の労使問題に直接言及するのは時間の問題と見られていた。 大統領在任中、トランプ氏はスポーツ界の様々な問題に積極的に発言してきた。 たとえば、大学スポーツのアマチュアリズム問題やNBAファイナルとの関連で社会運動への見解を示すなど、スポーツと政治の交差点でコメントを残している。 今回のやり取りでは、MLBのほかにも大学スポーツやNBAファイナルに触れ、「私はスポーツについて非常によく知っている」と述べ、自らのスポーツへの精通をアピールした。

野球界におけるトランプ氏の関与はこれまでも散見される。 故ピート・ローズ氏の米国野球殿堂入りを支持する発言をし、自身の働きかけがローズ氏の殿堂入り可能性を高めたと主張したこともある。 また、MLBのロブ・マンフレッド・コミッショナーに対して公然と批判を浴びせるなど、野球界の権力構造に対して批判的な姿勢を見せてきた。 今回、労使交渉においてオーナー側の主張を支持したことは、一貫した傾向として必ずしも意外ではない。

この発言に対して、アメリカン大学の歴史学者で政治分析家のアラン・リクトマン氏は「私が特に注目するのは、トランプ大統領の労働組合に対する強い敵対的姿勢だ。 もし野球界の労使紛争に介入することがあれば、その反組合的な傾向が前面に出ることは間違いない」と分析している。 リクトマン氏の指摘は、トランプ氏が labor union（労働組合）に対して歴史的に懐疑的であり、経営者側に立つ政策を好む傾向を考慮すれば、MLBの労使問題においても同様のスタンスを取る可能性を示唆している。

MLBの労使交渉は長年、 salary cap（給与上限）の有無や luxury tax（贅沢税）の仕組みを巡って対立が続いてきた。 オーナー側はコスト管理と競争均衡を理由にサラリーキャップの導入を主張する一方、選手団（MLB Players Association）は年俸の自由市場制と選手の経済的自由を守るため強く反対している。 この構造的对立は、近年の契約更改やストライキの可能性として繰り返し表面化している。

トランプ大統領が今回、オーナー側の主張に明白に同調したことで、政治的な重量感が労使のパワーバランスに影響を及ぼす可能性が議論されている。 トランプ氏のスポーツへの関与は、単なる個人の趣味やコメントを超え、政治的メッセージとして機能する側面がある。 supporters（支持者）の多くがスポーツを文化の一部として捉える中で、象徴的な発言を通じて支持基盤へのアピールになる。 一方で、スポーツ界の独立性を重視する声もあり、政治的介入を懸念する意見も少なくない。

今後、MLBの労使交渉が行き詰まった際に、トランプ氏がさらに踏み込んだ発言や行動に出るかどうかが注視される





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