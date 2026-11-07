トランプ政権、ミラー氏を首席補佐官に昇格 強硬路線維持の信号

トランプ米大統領はスティーブン・ミラー氏を首席補佐官に任命し、中間選挙での敗北後も強硬な国内政策を推進する意向を示した。共和党の議席減少を受け、行政権限への依存が高まる見通し。

ドナルド・ トランプ米大統領 は６日、長年の側近である スティーブン・ミラー 大統領次席補佐官（４１）を 首席補佐官 に昇格させる人事を発表した。 共和党 が上下両院で多数派の地位を失った中、トランプ氏は自らの最も強硬な 国内政策 の一部を立案してきたミラー氏に、米政権内で最も強い権限を持つポストの一つを委ねる。ミラー氏は長年、大統領の幅広い権限を支持してきた。この人事は、 共和党 の敗北後、トランプ氏が 国内政策 を推進する上で行政権限への依存を強める可能性がある状況での就任となる。トランプ氏は、民主党が主導する上下院との対決や、自身の政権に対する一連の議会調査に備えている。

ミラー氏昇格の背景と政策維持の意図

トランプ氏は自身の交流サイト（ＳＮＳ）「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、ミラー氏を「最も信頼する顧問の一人」と表現した。また、ポストを明け渡すことになるマシュー・ワイルズ氏については、政治運営部門（Trump Political Operation）に異動するとし、「首席補佐官としての勤務に感謝したい。素晴らしい仕事をしてくれた」と投稿した。この人事は９日付で発効する。ホワイトハウス当局者は、ミラー氏の起用はトランプ氏に政策を見直す意向がなく、むしろ最も忠実な側近に報いていることを示していると語った。数千万人の米有権者がトランプ氏の国内政策と外交政策を拒否したにもかかわらず、「大統領は路線を変えるつもりはない」と同当局者は述べた。

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対決姿勢への転換と共和党内の動向

トランプ氏は今週、議会の民主党と協力する用意があると述べた。ただ、複数のホワイトハウス当局者によると、辛辣で妥協しないことで知られるミラー氏の昇格は、トランプ氏がより対決的な姿勢を取り、移民などの政策を改めて推進する意向を示している可能性がある。トランプ氏は自身の支持率が過去最低に近い水準に落ち込む中、３日の選挙を前に政治運営や広報体制に不満を抱いていた。事情の説明を受けた関係者によると、民主党が議会の主導権を奪還する中、トランプ氏は今週、ホワイトハウスは「より攻勢を強める」必要があると述べた。この一連の動きは、選挙結果を受けて政権内で進められている方針転換の議論を、トランプ氏が退けたことを示している。

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野党からの批判と今後の議会との関係

下院議長に就任する見通しの民主党のハキーム・ジェフリーズ氏は、Ｘへの投稿でミラー氏を「無謀な過激主義者」と呼んだ。この批判は、ミラー氏が移民政策や法執行に関する強硬な立場で一貫してきたことを背景としたものだが、トランプ政権が今後、民主党と対立を深めることが予想されることを示唆している。共和党が上下両院で多数派の地位を失ったことで、立法過程における大統領の影響力は相対的に低下する可能性がある。そのため、トランプ氏は行政令などの行政権限をより頻繁に使用せざるを得なくなる情勢となっている。ミラー氏の首席補佐官としての役割は、こうした政治的な圧力下でトランプ氏の政策目標を貫徹させるための要衝となる。

政権運営の新たな段階と影響予測

９日に発効する新人事は、トランプ政権の残りの任期における方向性を決定づけるものとなる。ミラー氏は、大統領の権限拡大を支持する立場から、議会との摩擦が増える中で行政の自律性を高めようとする動きを支援する役割を期待されている。一方、ワイルズ氏は政治運営部門へ異動することで、選挙後の支持基盤の維持や政治的な対案提示に注力することになる。この人事編成により、トランプ政権は「強行突破」型の政策実現を目指すかが注目される。民主党主導の議会との交渉において、どの程度の妥協が許容されるかが今後の鍵となる。市民生活や経済政策に与える影響は、移民政策や法執行改革の具体的な進展次第で大きく変化することになる。