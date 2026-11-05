トランプ氏対イスラエル支援打ち切り宣言 ハッカビー氏が共和党内反発指摘

トランプ米大統領候補がイスラエルへの年間38億ドル支援を2年提前打ち切りを表明。イスラエル政府は「青天の霹靂」と非難し、共和党内のハッカビー氏もバンス副大統領の批判に反論.

トランプ米大統領 候補が、 イスラエル に対する年間38億ドル（約5900億円）の 軍事支援 を、現在の覚書の期限より2年早い今年で打ち切る意向を示したことが明らかになった。

この大胆な方針転換は、次期米政権の中东政策における大きな転換点を示すものとなっており、イスラエル側からは強い懸念と戸惑いが広がっている。具体的には、2028年まで有効とされる現行の安全保障覚書の条件を一方的に変更する可能性が生じた。

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イスラエルのヘルツォグ大統領は6日までに、この発表を受けて強い動揺を示した。同氏は自身の心境を「まさに青天の霹靂（へきれき）だった」と表現し、米国との約束事に対する深刻な懸念を表明した。

支援打ち切りに対するエルサレムの対応

ヘルツォグ大統領は、今回のトランプ氏の発言が「米国の支援の件を非常に心配している」と述べ、現行の覚書が2028年まで有効であるはずだと強調した。

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同大統領は、この問題への対応が今後の重要課題の一つになると指摘し、選挙の再実行ではなく、新たな政権の樹立が急務だと訴えた。これは、両国の安全保障協力枠組みが揺らいでいる現状を反映した緊迫した姿勢である。

トランプ氏の理由と共和党内の意見対立

トランプ氏はFOXニュースの取材に対し、イスラエルへの支援打ち切りを「説明しにくい話だ」と認めつつも、あらゆる国に一律に40億ドルを支給しない理由について質問された。

同氏は「イスラエルは我々にとって最も重要な国で、どの国よりも多く支援をしているが、イスラエルはもう援助を必要としていない」と主張した。しかし、このロジックは共和党内部からも疑問視されている。

特に、イスラエルの熱心な支持者であるハッカビー氏は、バンス副大統領がイスラエルとの関係が中間選挙での共和党敗北につながったとXで主張したことに対して明確に異論を唱えた。

ハッカビー氏は、保守派や共和党内において、イスラエルへの支援が政治的な「命取り」になる因素になるとは全く思わないと否定し、党内の分断の可能性を示唆した。

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米国民への認識不足と今後の展開

ハッカビー氏はまた、米国民がイスラエルとの関係が持つ真の価値を知る必要があったと指摘した。同氏は、トランプ陣営が米国民に対して、支援から得られる恩恵や協力の意義について十分に理解と感謝を促す努力が足りなかった可能性があるとの見解を示した。

この指摘は、単なる外交問題ではなく、アメリカ国内の世論形成がいかに重要かを示すものと受け取られている。イスラエル側は、この認識のギャップを埋めるための外交的交渉を求め続けることになる。

今後、中間選挙の結果や次期政権の正式な発足とともに、この覚書の扱いが法的・政治的にどのように処理されるかが注目される。エルサレムは、2028年まで有効とされる現在の枠組みを維持するために、ワシントンD.C.で激しいロビー活動を展開する公算が大きい。

また、共和党内のバンス副大統領派とハッカビー氏のような支援強硬派の間で、今後の対米支援政策を巡る議論が白熱化する可能性も指摘されている。イスラエルへの年間38億ドルという巨額の支援は、単なる援助ではなく、米中東戦略の核心的な要素である。

このため、トランプ氏の「援助を必要としていない」という主張が、現実的な安全保障パートナーとしてのイスラエルの立場を正確に反映しているかどうかは、今後の国際的な動向の中で検証されていくことになる。両国の関係が、選挙という国内的な政治プロセスによって大きく規定される事例として、歴史的な転換点となり得る。