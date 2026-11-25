トランプ米大統領が日本を含む主要14カ国・地域に新たな関税を提案。中国には20%加増を指示し、構造的要因を理由に保護主義を強化。世界の貿易環境への影響が注目される。

トランプ米大統領 は25日、日本、中国、欧州連合を含む14の主要な貿易相手国・地域に対し、新たな関税措置を提案したと発表した。この提案は、特定の産業セクターにおける「構造的な過剰生産能力」に対する対抗措置として位置づけられている。この動きにより、共和党が中間選挙で敗北した後でも 保護主義 的な政策姿勢を維持していることが明確になり、世界的な 貿易摩擦 が再燃する恐れが高まっている。

過剰生産能力対策と具体的な税率対象

米国貿易代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は、米国の製造業基盤を損なう行為に対抗することを目的として説明した。具体的には、製造業を標的とした産業戦略、賃金や労働力の抑制、財政支援、非市場経済的投入、その他の市場をゆがめる慣行などが挙げられている。これらの措置は、公正な競争環境を維持し、米国経済の健全性を保護するためのものとして提示されている。

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中国に対しては、20％の税率を適用し、第1次トランプ政権時に課された約25％の関税に上乗せする方針が示された。これは既存の貿易障壁をさらに強化するもので、両国間の経済関係に大きな影響を与える可能性がある。米国政府は、中国が鉄鋼や電気自動車、太陽光関連製品などの低価格な輸出品を大量に世界市場へ供給していると非難しており、その是正を求めている。

米中の貿易休戦期限と交渉の行方

米中の貿易状況において、重要な期限が迫っている。米国貿易代表部は、来年1月10日に期限を迎える米中の貿易休戦が破綻した場合、税率を40％に引き上げると警告している。これは、交渉の進展次第で関税負担が大幅に増加する可能性を示唆しており、企業間のサプライチェーンやコスト計算に深刻な影響を及ぼす恐れがある。

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米政府高官は、これらの措置に対し中国側が好ましく思っていないことは承知していると認めつつも、中国との安定的な関係を求めていると述べた。同時に、中国もまた米国との安定を模索しているとの見方を示した。今月行われた米中首脳会談については、「実に素晴らしいものだった」と強調し、外交的な対話の継続と関係の安定維持への意図を示した。

中国の反発と他国への関税適用方針

中国当局は、新たな関税提案に対し「貿易戦争」への反対を改めて表明した。外務省報道官は、「過剰生産能力」は虚偽の問題であり、中国はこれを政治的操作の口実として利用することに反対すると指摘した。ただし、具体的な報復措置を示唆するのではなく、両国関係の安定維持を呼びかける姿勢を崩さなかった。

中国以外の国々に対しても、異なる税率体系が適用される見込みだ。カンボジア、インドネシア、マレーシア、タイ、バングラデシュからの輸入品には、一律18％の関税が課される。これにより、東南アジアや南アジアの主要経済国との貿易条件が厳格になることが予想される。

ベトナムとインドに対しても、条件付きで変動する関税税率が設定された。ベトナムについては、米国との貿易協定が成立すれば20％、交渉が決裂した場合は35％に引き上げられる。インドについても同様に、協定が成立すれば17％、交渉決裂の場合は25％の関税が課される予定である。これらの条件は、貿易交渉における米国の圧力と、相手国の譲歩次第で経済関係が変動する構造を浮き彫りにしている。