トランプ米大統領、イランとの戦闘終結に向けた合意案について議論

トランプ米大統領は２９日、ホワイトハウスで会合を開き、イランとの戦闘終結に向けた合意案について議論した。米イランは６０日間の停戦延長などを盛り込んだ覚書で「暫定合意」（米当局者）としているが、トランプ氏は会合に先立ちＳＮＳで「最終判断」を下すとしていた。しかし結果は明らかになっていない。

ワシントン、カイロ時事。 トランプ米大統領は２９日、ホワイトハウスで会合を開き、イランとの戦闘終結に向けた合意案について議論した。 米イランは６０日間の停戦延長などを盛り込んだ覚書で「暫定合意」（米当局者）としているが、トランプ氏は会合に先立ちＳＮＳで「最終判断」を下すとしていた。

しかし結果は明らかになっていない。 一方、イランメディアによると、同国外務省報道官は２９日、米国とのメッセージのやりとりが続いていると述べた。 イラン側も覚書について判断の最終段階にあるとの情報もあるが、決定には至っていないと報じられている。 米側は封鎖状態が続く原油輸送の要衝ホルムズ海峡の通航再開を優先し、イラン核問題の協議を後回しにする姿勢を強めている。

トランプ氏は２９日、ＳＮＳで海峡の開放を呼び掛けたほか、イランによる通航料徴収を認めない姿勢を改めて打ち出した。 米軍による海上封鎖を解除する意向もにじませている。 トランプ氏はイランの高濃縮ウランに関し、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）との連携の下で処分すると主張。 イラン側は濃縮ウランに関するトランプ氏の発言には「根拠がない」と一蹴しており、核を巡る双方の主張は平行線をたどっている





Infoseeknews / 🏆 10. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

トランプ、イラン、戦闘終結、合意案、ホワイトハウス、米イラン、暫定合意、ＳＮＳ、最終判断、米軍、海上

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【大谷代理人一問一答】「彼は長い間、二刀流でプレーすることを好んでいる」「記録は頭に…」右肘じん帯損傷で今季投げないことが決まっているエンゼルスの大谷翔平投手（29）の代理人を務める大手代理人事務所「CAAスポーツ」のネズ・バレロ氏（60）が4日（日本時間...

Read more »

＜藤山博史のワカモノトレンド＞２ ＳＮＳ使い分けるＺ世代：北海道新聞デジタルＺ世代（１９９０年代後半以降に生まれた世代）は「デジタルネイティブ」とも呼ばれ、ＳＮＳ（交流サイト）を巧みに使い分ける。３０代後半の私はＹ世代（８０～９０年代前半生まれ）で、さらに前のＸ世代（６０～...

Read more »

ほんこん、遅刻魔フワちゃん擁護のベッキーに「時間を守るのは当たり前のことやろ」と異論お笑い芸人ほんこん（60）が1日までにYouTubeチャンネルを更新。タレントのベッキー（39）が“遅刻魔”として知られるタレントのフワちゃん（29）を擁護する発言をしたことに...

Read more »

ほんこん「腹、煮えくり返っとる！」大谷翔平に疑問呈すタレント実業家の発信に激怒お笑い芸人ほんこん（60）が15日までにYouTubeチャンネルを更新。ドジャース大谷翔平投手（29）と、元通訳の水原一平容疑者（39）について言及したタレントの発言に怒りを...

Read more »

立川志らく「絶対謝罪すべき」大谷翔平疑ったコメンテーターら ワイドショーは「疑い方ひどい」落語家の立川志らく（60）が16日、X（旧ツイッター）を更新。ドジャース大谷翔平投手（29）の元通訳・水原一平容疑者（39）が銀行詐欺容疑で訴追されたことを巡り、ワイド...

Read more »

水原一平被告「告白本」出版を玉川徹氏が提案「包み隠さず書けば…」長嶋一茂は「結構疑問かな」元テレビ朝日社員の玉川徹氏（60）は10日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演し、ドジャース大谷翔平投手（29）の元通訳、水原一平被告...

Read more »