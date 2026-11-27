トランプ米大統領一族が運営するトランプ・オーガニゼーションのベトナムのビジネスパートナーが、首都ハノイに高層ビル「トランプタワー」の建設を計画している。新たなトランプタワーは少なくとも60階建てで、建設費は約10億ドルと見込まれている。ウエストレイク西端に建設される計画で、政府の承認が得られれば、2027年末から28年にかけて着工する可能性がある。ベトナムではハノイのトランプタワーを含め、現在「トランプ」ブランドの建設プロジェクト3件が進行しており、ホーチミン市でも別のトランプタワーの建設が計画されている。これら全てのプロジェクトはトランプ・オーガニゼーションの資金負担なしで進められている。

- トランプ米大統領一族が運営する トランプ・オーガニゼーション の ベトナム のビジネスパートナーが、首都 ハノイ に高層ビル「 トランプタワー 」の建設を計画している。 関係筋３人が明らかにした。

新たなトランプタワーは少なくとも６０階建てで、建設費は約１０億ドルと見込まれている。 富裕層が多く居住するウエストレイク西端に建設される計画で、政府の承認が得られれば、２０２７年末から２８年にかけて着工する可能性があるという。 その前日の２５日には、トランプ政権がベトナムを含む１４の貿易相手国・地域に対する新たな関税措置を提案した。 米政権はベトナムへの関税率について、米国との貿易協定が成立した場合は２０％、交渉が決裂した場合は３５％に引き上げるとしている。

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ベトナムではハノイのトランプタワーを含め、現在「トランプ」ブランドの建設プロジェクト３件が進行している。 現地パートナーはハノイ近郊で１５億ドル規模の「トランプ」ブランドのゴルフ複合施設の開発を進めているほか、ホーチミン市でも別のトランプタワーの建設が計画されている。 関係筋によると、これら全てのプロジェクトはトランプ・オーガニゼーションの資金負担なしで進められている。 その後、同社はブランド使用料や運営手数料に加え、ゴルフ複合施設内のヴィラ販売などから収益を得る見通しだ。