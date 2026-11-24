11月19日深圳で開かれた米中ロ首脳会談により、核軍縮と国際秩序の新たなルールが示された。日本の安全保障や経済に与える影響と2027年に向けた国際情勢の推移を解説する。

NVIDIA社のCEOである ジェンスン・フアン 氏をめぐる議論は、米中のハイテク覇権争いが巨大企業の経営戦略に直接影響を与える現実を浮き彫りにした。同時に、世界の株価に絶大な影響力を持つ企業の意思決定に対して、アメリカの大統領が介入するという前例が生じたことで、従来の経済や経営の常識が塗り替えられつつある。

深圳での米中ロ首脳会談の経緯

2027年は中国をめぐる世界のルールが大幅に変化しそうな年となる。その幕開けは26年のうちに始まっており、その兆候を示したのが11月19日、APEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議に合わせて中国・深圳で開催された米中ロの首脳会談である。

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この会談に至る背景には、トランプ米大統領の政治的な状況がある。彼は会談のおよそ2週間前に行われた中間選挙で民主党に大敗しており、核軍縮などの外交実績を残してレガシーを確立したいという思いから、外交舞台に積極的だった。

対照的に、ウクライナ侵攻で国際的に孤立しているロシアのプーチン大統領にとって、この会談は国際的な地位回復に向けた願ってもない機会となった。米ロ両国が三者会談の開催に向けて積極的な発信を続ける中、中国の習近平国家主席は直前まで沈黙を続けていた。

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中国が握った主導権と4項目の合意

しかし、ふたを開けると会議の主導権を握っていたのは中国側であった。中国外交に詳しい九州大学大学院の益尾知佐子教授は、この会談により中国とロシアが定義する平和をトランプ氏に認めさせたものであり、日本に大きな影響があり得ると懸念を示している。

3か国が合意した主な4項目は以下の通りだ。一つ目は常任理事国としての国連改革への取り組み、二つ目は石油と石油製品の生産・供給の拡大、三つ目はICC（国際刑事裁判所）などの管轄権濫用への牽制、四つ目は核リスク低減と核不拡散への対話である。

これらの項目は3カ国の利害が一致した部分も含んでいるが、求める秩序のありようは明らかに中国とロシア寄りの方向性を示している。特に日本を意識しているとみられるのは、核リスク低減に関する4番目の項目についてである。

日韓に対する牽制と安全保障の課題

益尾教授によれば、この項目には「日韓の核武装や原子力潜水艦の保有を防ぎ、封じ込めるという中国の狙いがある」と指摘されている。トランプ氏が核軍縮に強い関心を持っているにもかかわらず、米ロに追いつくべく核兵器の増強を進めている中国にとって、これは叶わない要望だったはずだ。

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そのため、中国はこれを日韓への牽制球として利用した可能性が高い。この動きは、米国の外交政策の優先順位が変化しつつあることを示唆しており、日本の安全保障環境にとって深刻な事態となり得る。

習氏の国内政治と2027年以降の展望

国内経済の低迷というアキレス腱を持つ習近平氏にとって、米中ロ首脳会談を主催できたことは大きな外交的成果となる。27年秋には5年に一度の中国共産党大会が予定されており、習氏にとって無事に4期目に入ることは最優先課題である。

27年は新たな国際秩序づくりを仕掛けつつ、国内の足場を固める年にせざるをえない状況にある。これは、28年以降の外部環境が楽観できないためであり、習氏が内外のプレッシャーに備えて準備を進めていることを意味している。

この一連の動きは、単なる外交イベントにとどまらず、世界の政治経済のパワーバランスを再定義する重要な転換点となっている。今後の国際関係において、日本を含む各国がどのように対応していくかが問われることになる。