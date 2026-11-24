トランプ米政権が主要16か国・地域の過剰生産能力調査結果を24日、25日に公表予定。米通商代表部（USTR）が新たな関税を提案し、消費者物価上昇への懸念も高まっている。

トランプ米政権 は、主要貿易相手国 16か国 ・地域における過剰な産業生産能力への対抗措置を目的とした調査の結果を、間もなく公表する見通しとなった。この件に詳しい関係筋3人が24日明らかにした。これにより、幅広い品目に対して新たな 輸入関税 が課される可能性が強く指摘されている。

調査結果の公表時期と法的根拠

1974年通商法第301条に基づくこの調査結果は、早ければ24日か25日のうちに公式に公表される予定だ。米通商代表部（USTR）は、トランプ政権2期目にこれまで課してきた既存の関税に加え、さらに上乗せする形で新たな関税を提案すると見られている。この動きは、米国が海外からの安価な製品流入を制限し、国内産業を保護するための強い姿勢を示すものとなる。

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調査対象となったのは、中国、欧州連合（EU）、インド、日本、韓国、メキシコ、ベトナム、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、スイス、ノルウェー、シンガポール、バングラデシュ、カンボジアの計16か国・地域である。米国はこれらの国々と地域について、産業の過剰生産能力を示す証拠について綿密な調査を進めてきた。この幅広い範囲は、米国経済に与えるインパクトが極めて大きいことを示唆している。

最高裁決定との整合性と新政権の方針

今回検討されている関税措置は、米連邦最高裁が2月に無効とした世界的な輸入関税を部分的に置き換えるものとなる。この法的な背景は、新政権が憲法上の制約や司法判断を回避しつつ、依然として強硬な貿易保護主義を推進しようとする意図を反映している。USTRとホワイトハウスは、関税発表に関するロイターの問い合わせに対し、直ちには回答しなかったものの、公表への道筋は着々と進んでいる。

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トランプ政権による関税措置は、米国内の消費財価格の上昇に一因となっていた。これは米国民の生活コストに直接的な圧力を与え、経済的な不満を煽る結果を招いていた。新政権はこの価格上昇の影響をどう緩和し、かつ貿易黒字を是正するかという複雑な課題に直面している。

世論調査が示す消費者の懸念と政治的圧力

米国内での関税への反対世論は根強く、特に11月の中間選挙後にはその傾向が顕著になっている。実施されたロイター／イプソスの世論調査では、回答者の62％が関税撤廃に向けた取り組みを支持すると回答した。これは、有権者の過半数が現在の貿易政策に不満を抱え、物価高騰の緩和を求めていることを示す明確な信号である。

この世論の動きは、トランプ政権に対して新たな関税導入のスピードや規模を慎重に判断するよう迫っている可能性が高い。特に中間選挙を控え、有権者の支持を獲得するためには、インフレ要因となる関税の是非が重要な争点となる。新政権は経済的利益と政治的な支持基盤の維持という二律背反の状況に立たされている。

今後想定される具体的な影響と次のステップ

調査結果の公表以降、米国は対象となる16か国・地域に対して、どのような具体的な関税率を提示するかが焦点となる。これまで課されてきた関税に加えて上乗せされる形となるため、輸出入業界はサプライチェーンの見直しやコスト計算を急ピッチで進める必要がある。特に中国やEUといった主要経済圏との関係は、新たな貿易摩擦の火種となりうる。

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米国は過剰生産能力を理由に、これらの国々が市場を歪めていると主張している。この論理が通れば、米国産品の優位性を維持しつつ、国内製造業を活性化させることが目的となる。しかし、報復関税や貿易交渉の決裂といったリスクも伴う。24日または25日の公表を機に、国際的な貿易情勢は大きな転換点を迎えることとなる。