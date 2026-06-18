トランプ政権のイラン核合意：技術的詳細と政治的論争

トランプ政権が発表した新たなイラン核合意は、署名後の60日間の交渉期間において技術的詳細が詰められることになる。トランプ大統領は、オバマ前政権の合意よりも優れたものとして propiaレガシーに位置づけたいと考えているが、合意の文言は曖昧で、将来的な支払いの可能性を含む。これにより、新たな戦争を避けると公約したトランプ氏と副大統領、そして「MAGA」支持層の間で政治的問題が浮上している。さらに、共和党のビル・キャシディ上院議員らは合意を強く批判し、外交上の失策と非難している。本記事では、合意の内容、政治的意義、および国内外の反応を詳しく分析する。

しかし、それがどのように実現されるのか、またどのような日程で進められるのかといったすべての技術的な詳細は、依然として、署名後60日間の交渉期間の中で詰められることになる。

自身の政治的レガシーを念頭に、トランプ氏はこのイラン合意を、オバマ氏のものよりも優れたものとして位置づけることに強い関心を示している。 そしてこの資金問題を、イランにより強硬な姿勢を取っていると主張する手段として用いてきた。 米当局者は、アメリカがイランに「1セントたりとも」支払う必要はなく、資金拠出も求められていないと説明した。 だが、合意の実際の文言は曖昧（あいまい）で、交渉による戦争終結の一環として、アメリカが将来的に、イランに何らかの支払いを行う余地を残しているように見える。

これは、トランプ大統領とJ・D・ヴァンス副大統領にとって重大な政治問題となる可能性がある。 両者は、新たな「終わりのない戦争」を始めないと約束して、大統領選に臨んだ経緯がある。 たとえ最終的にアメリカがイランに直接的な支払いを行わないとしても、反介入主義を掲げる「MAGA（アメリカを再び偉大に、の頭文字）」支持層は、この取り決めに異議を唱える可能性がある。 一部の共和党議員はこの合意に懐疑的な姿勢を示している。

ビル・キャシディ上院議員（ルイジアナ州選出）はXへの投稿で、「イランの核への野心は抑制されていない。 また、イランはホルムズ海峡を脅かすことが有効であると学び、今後も間違いなくそれを手段として利用するだろう」、「これは過去数十年で最悪の外交上の失策だ」と述べた





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