トランプ米大統領はSNSで、中国・深圳での会談でプーチンロシア大統領に欧州全域での軍事侵略停止を要請したと明らかにした。ウクライナ和平への意欲を示す一方、ポーランドでのミサイル落下で緊張が高まっている。

トランプ 米大統領は26日、自身のSNSアカウントに対し、中国・深圳で先月19日に会談した ロシア の プーチン 大統領に対して、欧州全域での「軍事侵略」を停止するよう要請したと投稿した。この要請は、長引く ウクライナ 紛争における停戦協議の加速を促すものとして報じられている。

深圳会談での和平合意への期待表明

トランプ氏は、プーチン氏と話し合った背景について、ロシアとウクライナの間の「合意がすぐ成立することを期待」していたと説明している。具体的な交渉内容の詳細は不明瞭な部分もあるものの、トランプ氏はロシアが侵略を続けるウクライナでの戦闘停止を早期に実現させることに意欲を示していると伝えた。

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さらにトランプ氏は、現在「合意成立の可能性が十分あると信じている」と強い楽観論を展開し、外交交渉による解決への自信を示した。この発言は、米国政府がウクライナ支援や対露制裁政策の転換を図る中で、即時の停戦を実現しようとする姿勢を如実に表している。

ポーランドでのミサイル落下で緊張高まる

しかし、外交努力の最中にも現場では緊張状態が続いている。ポーランド南部では20日、ロシア製の巡航ミサイル3発が領内に落下した。この事案を受け、欧州にある米国の同盟国かつ友好国であるポーランドでは、ロシアによる挑発行動への警戒感が急速に高まっている。隣国への軍事機器の飛来は、NATO加盟国としての対応を迫られる敏感な問題である。

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こうした安全保障上の懸念は、米国主導の和平プロセスに対する欧州諸国の慎重な見方をより強める要因となっている。ロシア軍の行動が意図的か偶発的かを問わず、隣接する民主主義諸国への脅威は増大しており、トランプ氏の「侵略停止」要請が実効性を伴うかが問われている。

NATO事務総長との会談で多国間調整を協議

トランプ氏は25日、感謝祭の休暇を過ごしていた南部フロリダ州の私邸マールアラーゴにおいて、北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談を行った。この会談は、ウクライナ危機に対する西側諸国の統一立场を確認し、対ロ圧縮策を強化する狙いがあったと見られる。

ホワイトハウスが発表した共同声明によると、両首脳はウクライナ和平問題に加え、米軍による対イラン軍事作戦についても討議した。声明には、「ロシアが戦争を意図的、偶発的に関わらず拡大させる行動を回避することの重要性」についても話し合ったと明記されており、軍事衝突のエスカレーション防止が共通の関心事であることが示された。

外交ルートを通じた今後の協議展開

トランプ氏のSNS投稿によると、同氏はルッテ氏に対して、先月19日に中国・深圳で行われた米露首脳会談の詳細についても説明したとしている。これにより、米国がロシア単独ではなく、NATOを介した多国間協議の枠組みの中で対ロ交渉を進めようとしていることが浮かび上がる。

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今後は、ホワイトハウスによる共同声明で示された方針に基づき、ウクライナ和平に向けた具体的な対話の場が設けられるかどうかが注目される。ロシアの攻撃継続と、米国およびNATOによる外交的・軍事的反応のバランスが、欧州の安全保障構造を左右する鍵となるだろう。