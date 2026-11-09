トランプ大統領がAPEC期間中に習氏とプーチン氏と会談する見通し

トランプ米大統領は中国深圳で開催されるAPEC首脳会議に合わせて、中国国家主席の習近平氏およびロシア大統領のプーチン氏との3者会談実施を示唆しました。非核化やイラン問題、ウクライナ和平に向けた協議が進められる見込みです。

トランプ米大統領 は8日、中国の深圳で18日から19日にかけて開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議の期間中、中国国家主席の習近平氏、ロシア大統領のウラジミール・プーチン氏とそれぞれ会談する見通しであることを明らかにしました。

この3首脳による正式な会談が実現すれば、米国、中国、ロシアのトップが揃って議論を行うのは史上初となります。トランプ氏は南部フロリダ州にて記者団に対し、複数の首脳会談の一つとしてこの3者会談が開かれると予想すると述べています。

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首脳会談の核心と非核化協議の背景

トランプ氏は中露両首脳と幅広く議論を行う意欲を繰り返し強調しており、非核化問題やイランをめぐる情勢など「多くのことを話し合う」と語りました。同氏は米CBSテレビとのインタビューでも、「われわれはイランでの戦争を終わらせようと努力している」と明言し、地域和平に向けた米国の外交努力を前面に打ち出しています。

米露間の安全保障環境は昨今、大きく変動しています。両国の間に残っていた唯一の核軍縮合意である新戦略兵器削減条約（新START）は今年2月に失効しました。この事態を受け、トランプ氏は中国も含めた新たな軍縮枠組みについて協議したい意向を以前から示しており、今回の会談がその実務的な議論の場となる可能性があります。

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ウクライナ和平合意への接近と各国の立場

トランプ氏は8日放送のCBSテレビインタビューにおいて、ウクライナをめぐる和平交渉について、「合意に非常に近づいている」と主張しました。この発言は、対露強硬策を打ち出してきた過去の姿勢からの転換を示唆するものであり、和平プロセスを加速させる狙いと分析されています。

実際、プーチン氏は10月にトランプ氏との電話会談で、ウクライナ情勢を巡って中国を交えた3カ国首脳会談を提案していたと報じられています。中国が中立的な仲介役あるいは協議の参加者として関与するかどうかは不透明ですが、トランプ氏が提案を受け入れる姿勢を示している点は注目に値します。

人工知能安全規制への方針転換の要因

米中間では、人工知能（AI）の安全確保が新たな懸念事項となっています。トランプ氏はCBSインタビューにおいて、AIの危険性は「管理可能だ」と述べ、制御不能になるリスクを防ぐための「ガードレール」導入にも反対しない意向を示しました。

この発言は、それまでのトランプ氏の姿勢から大きな転換を示しています。従来、中国との技術競争を優位に進めるためには、米国のAI開発ペースを落とすことになる安全対策に消極的な立場を取っていました。しかし、規制受容を示したことは、国家安全保障の観点からAIガバナンスを重視する方向へ政策がシフトしたことを意味します。

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APEC開催地深圳と今後の国際政治の行方

APEC首脳会議の開催地である深圳は、中国のハイテク産業の中心地としても知られています。この地での3首脳会談は、単なる外交儀礼ではなく、具体的な安全保障と技術規制の調整が行われる実務的な対話の場となり得ます。

トランプ氏はAPEC会議期間中に習氏やプーチン氏と直接接触することで、新たな国際秩序の構築に向けた第一歩を踏み出そうとしています。非核化交渉の進展やウクライナ和平合意の成否、そしてAI規制の枠組みがどのように具体化するかは、今後数週間の動向に注目が集まります。

3首脳が同一の場で顔を合わせる歴史的事象がどのように合意文書や具体的な措置につながるか、国際社会の注視が続きます。米中露の三者関係が安定するか、あるいは新たな対立軸を生むかは、今後の協議次第で大きく変わるでしょう。