トランプ米大統領、イスラエルへの年40億ドル援助年内打ち切りを表明

トランプ米大統領はFOXニュース出演時、イスラエルへの軍事支援年額40億ドルの年内停止を発表した。2028年まで続く援助計画の中断により、米外交に大きな転換点が生じている。

トランプ米大統領 は3日、米FOXニュースの番組に出演し、イスラエルへの年間40億ドル（約6300億円）に上る資金供与を年内に打ち切ると明らかにした。これは米国とイスラエルの間で結ばれた長期的な軍事援助計画の中断を意味し、国際政治における大きな転換点となった。

資金供与停止の理由と条件

トランプ氏は、この決定の背景として、イスラエルのネタニヤフ首相が資金受領の終了を申し出たと説明した。トランプ氏はイスラエルが「非常に成功した国になった」と評価し、これ以上米国が支払う必要はないという考えを示した。ただし、イスラエル側が必要と判断すれば、援助の再開が可能であるとも明言している。

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既存の軍事援助枠組みと停止内容

米国は2016年にイスラエルと理解覚書を締結しており、2019年から2028年の10年間で総額380億ドルの軍事援助を行う計画が組み立てられていた。米国務省の資料によれば、この枠組みでは毎年軍事資金33億ドルとミサイル防衛協力費用5億ドルが供与されていた。今回の表明は、この継続的な支援フローを年内で遮断するもので、既存の契約履行の見直しを余儀なくさせる。

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ガザ攻撃への批判と国内政治の影響

米国国内では、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃に対して批判の高まりが見られていた。この政治的風向は、3日に投開票が行われた中間選挙の結果にも影響を与えている。中西部ミシガン州の連邦上院選に出馬している民主党のエルサイド氏らは、対イスラエル軍事支援の打ち切りを公約の中心として主張していた。

選挙戦の争点と大統領の反応

トランプ氏はFOXニュースの番組内で、選挙戦での論争が援助打ち切りの判断に影響したことを示唆する発言を行った。トランプ氏は「なぜエルサイドのような狂人からの攻撃に耐えなければならないのか」と述べ、対立候補の攻撃に対する反発をにじませた。この発言は、支援停止が単なる外交判断ではなく、国内政治的な対立を背景としたものである可能性を示すものと受け止められている。