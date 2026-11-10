トランプ政権の暗号資産永久先物承認でウォール街が警戒

米国商品先物取引委員会が承認した暗号資産パーペチュアル先物に対し、伝統的な金融機関や取引所が深刻なリスクを指摘し、法的対応に乗り出している状況について詳述する。

トランプ米政権が推進する新しい金融商品「 永久先物 （パーペチュアル先物、通称パープス）」の米国市場導入に対し、既存の取引所幹部や市場関係者から強い懸念の声が上がっている。ロイターが取材した４人の取引所幹部や有力市場参加者らは、こうした商品が数兆ドル規模のデリバティブ市場に新たな重大リスクを持ち込むと警鐘を鳴らしている。

永久先物の仕組みと市場規模の拡大

パープスは米国外の暗号資産市場で生まれた商品で、２４時間３６５日取引が可能なだけでなく、満期日がないため投資家はポジションを無期限に保有できる。通常はレバレッジ取引が伴い、場合によっては最大５０倍のレバレッジをかけることも可能だ。取引の中心は個人投資家であり、従来の金融商品とは異なる特性を持つ。

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データプロバイダーのクリプトクアントによると、２０２５年の暗号資産パープス取引高は６１兆７０００億ドルとなり、２４年比で２９％増加した。取引の大半はバイナンスやハイパーリキッドなどアジア拠点の大手プラットフォームで行われている。この急速な拡大が、米国市場における規制のあり方を巡る議論を活性化させる要因となっている。

規制の是非を巡る業界対立と訴訟

規制が不十分なパープスや２４時間取引が市場構造を混乱させ、０７〜０９年の金融危機後に強化されたリスク管理の仕組みを損なう恐れがあるとの懸念が広がっている。ウォール街の伝統的な取引所が警戒を強めるきっかけとなったのは、米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が５月に米国上場の暗号資産パープスを正式に承認したことだ。

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これを受けてカルシ、コインベース、ロビンフッドなどのフィンテック企業が相次いで市場参入を表明した。大手先物取引所運営会社ＣＭＥグループは、５月のＣＦＴＣ決定の取り消しを求めて提訴した。同社の主張に基づくと、ＣＦＴＣがパープスを「先物」と分類したことで不公正な競争環境が生まれ、商品のリスクが過小評価されていると批判している。

Ｃｂｏｅグローバル・マーケッツやシタデル・セキュリティーズを代表する業界団体も先週、同様の理由で株式永久先物の承認撤回を求めて提訴した。ＣＦＴＣは今回の取材内容についてはコメントを控えたが、これまでにＣＭＥが「競争ではなく訴訟を選んだ」と批判している。今回の対立は、暗号資産や予測市場を支援するトランプ政権の姿勢が、伝統的なウォール街企業との摩擦を生んでいることを示す最新の事例と言える。

市場参加者の懸念と今後のリスク

また市場リスクを巡る意見対立は今後さらに激しくなってもおかしくない。３日の中間選挙で民主党が議会の主導権を握ったことで、来年にはトランプ大統領と民主党が新興業界の監督強化のあり方で一段と衝突する可能性がある。それでも彼らが強く懸念しているのは、パープスを先物として扱うことで、個人投資家が十分な安全措置のない規制枠組みの下で取引できるようになる点だ。

幹部らはパープスが先物よりもスワップに近い商品であり、本来はより厳格な証拠金規制や資本規制、報告義務の対象となるべきだと主張する。通常の先物は将来の取引価格を事前に固定する契約であるのに対し、スワップは基準指標に基づいて継続的にキャッシュフローや負債を交換する契約だ。パープスは満期がなく、当事者間で継続的な資金調整（ファンディングペイメント）が行われるため、１０年のドッド・フランク法上のスワップの定義に該当するというのが取引所側の説明だ。

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デリバティブ法務の専門家の中にも、ＣＭＥの問題提起には一定の正当性があるとの声がある。一方ＣＦＴＣは、パープスには先物に類似した特徴があり、ファンディングメカニズムは満期の代替機能を果たしていると説明している。商品分類や２４時間取引に内在するリスクについて、規制当局と市場参加者の対立は依然として解決策を見出せない状態にある。