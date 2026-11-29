トランプ大統領が、自身のミームコイン$TRUMPを大量に持つ投資家を招いて3回目の晩餐会を開いた。だが価格は高値から崩れ落ち、投資家が抱えた損失は約5890億円に上る。招かれたウォレットの保有額も、前回の晩餐会から見る影もなく縮んだ。それでも大統領自身の懐は、暗号資産で膨らみ続けている。笑っているのは、ただ一人の主催者とその一族である。

同じ日、トランプがエヌビディア（NVIDIA）の取締役会と話し、前CEOのジェンスン・フアンを呼び戻すよう「説得していた」というニュースも流れた（フアン本人は否定している）。 汚職の臭いがどれだけ漂おうと、この男はいまだに物事を動かせる。

それを証明する一件である。6億3500万ドル（約984億2500万円、1ドル＝155円換算：以下同） をもたらした。 ところが価格は75ドル（約1万1625円）から0.82ドル（約127円）まで落ち込んでいる。 ブロックチェーン分析会社のナンセン（Nansen）によると、2025年1月のローンチ以来、投資家が被った損失は確定損と含み損を合わせて約38億ドル（約5890億円）に上る。 崩れ方があまりに激しく、年末のホリデーシーズンを目前に「だから言ったのに」と口にするのは、死者にむち打つようでさすがに気が引ける。

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ある。 ワールド・リバティー・ファイナンシャル（World Liberty Financial）、アメリカン・ビットコイン（American Bitcoin）、AIファイナンシャル（AI Financial Corp.、旧ALT5シグマ）、トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ（Trump Media & Technology Group、DJT）だ。 ロイター（Reuters）の分析によると、これらを含めた外部投資家の損失は合計50億ドル（約7750億円）を超える。