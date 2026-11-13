トランビ、民泊事業承継キャンペーン開始 192万円の成約中央値

株式会社トランビは11月27日より民泊承継キャンペーンを開始。成約価格中央値192万円など具体的なデータとセミナー情報を提供し、参入支援を強化します。

株式会社 トランビ は、11月27日より「TRANBI 民泊事業 承継応援キャンペーン」を開始する。登録ユーザー数24万名を超える 事業承継 ・ M&A マッチングプラットフォームを運営する同社は、EC事業に続く業種別キャンペーン第二弾として、はじめての 事業承継 や M&A を検討する層を後押しする。本キャンペーンでは特設サイトでの案件紹介に加え、業界expertによるオンラインセミナーを開催し、参入障壁の低減を図る。

低コスト参入と成約数の急増

民泊の事業承継に関心を持つ買い手の反応は強く、1案件あたりの交渉申込数は他業種の約2倍に達している。2025年の成約件数は37件となり、2023年の9件の約4倍という急成長を示した。2024年以降の成約価格の中央値は192万円で、約3分の2の案件が300万円未満という個人でも手が届く規模となっている。

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ノウハウ継承で初期負担軽減

民泊を新規で立ち上げる場合、物件取得や内装・設備整備、集客や清掃体制の構築に多大な費用と時間を要する。既存の民泊事業を引き継げば、設備や運営ノウハウを生かせるため、初期コストや準備の負担を抑えて事業を始めることが可能だ。しかし多くの人が何から始めるべきか分からないといった不安から検討に進めないのが実情である。

3名のexpertが運営相談を支援

キャンペーン期間中は、東京・伊豆・松山で16軒の宿を運営する株式会社アアルト代表・なみ氏、都内6軒と軽井沢1軒を運営するマコ氏、全国2,000件以上の民泊管理を手がけるゆめゆめ株式会社代表・浅井夢氏の3氏が登壇する。全3回の特別オンラインセミナーを通じて、具体的な運営方法や見極め方を解説する。

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出口設計と専門書の刊行予定

ゆめゆめ株式会社代表の浅井夢氏は、2016年に熊本で個人として事業を開始し、2023年に同社を設立。北海道や青森など自主運営のほか、月額1,200円からの再委託型住宅宿泊管理業を展開している。多くの民泊で出口設計が不十分との問題意識を持ち、2026年12月に『はじめての民泊M&Aの教科書』を刊行する予定だ。

トランビのプラットフォーム理念

TRANBIは2011年にサービスを開始したマッチングプラットフォームで、法人・個人や業種を問わず全国で事業譲渡者を支援する。誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指し、譲りたい人と引き継ぎたい人が出会えるオンラインの場を提供し続けている。今回のキャンペーンは、その理念を具現化する取り組みの一つである。