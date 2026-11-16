トランプ仮想通貨 '$TRUMP' 価格急落と夕食会参加者の減少

トランプ米大統領の仮想通貨 '$TRUMP' が最高値から大幅下落。第三回夕食会の応募者数も激減し、関心冷える現状を報じる。

トランプ米大統領の公式 暗号資産 （ 仮想通貨 ）「 $TRUMP 」の取引価格は、一時の最高値から大幅に下落し、現在0.92ドル前後で推移しています。この通貨を通じて米大統領との 夕食会 招待権を巡る競合が冷却化する中、投機筋の関心が急速に薄れていることが浮き彫りになりました。

高値からの大幅下落と市場の冷え込み

「$TRUMP」は、2025年4月に購入額上位220人をトランプ氏とのプライベート夕食会に招待すると発表された際、一時60%超急騰しました。富裕な暗号資産投資家らは、トランプ氏が「世界で最も独占的な招待」と宣伝する中、合計1億4800万ドルを投じていました。しかし、その後の価格推移は厳しく、2025年の最高値である74ドル超という高水準から大きく乖離しています。

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価格下落の主要因は、トランプ氏率いる共和党が民主党に惨敗した中間選挙前に生じた損失が大部分を占めています。この選挙結果を受けて市場環境が悪化し、価格はさらに下落傾向が強まりました。現在の値動きは、投資家間の楽観論が消え、実需や長期保有よりも短期的な投機的な動きが支配的になっていることを示唆しています。

第三回夕食会の参加者減少とコンテスト結果

11月22日に首都郊外にあるトランプ大統領のゴルフクラブで開催予定の第三回夕食会への関心は明らかに冷えています。今回のコンテストでは、「$TRUMP」の保有者185人を招待し、9月30日から11月16日の集計期間中に最も保有量が多かった人を争うことになっていました。しかし、締め切り時点のリーダーボードにはわずか130の暗号資産ウォレットしか表示されませんでした。

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合計保有額は860万ドルにとどまり、第一回目の夕食会開催時の水準から94%減少するという大幅な減少率を示しました。この数字は、単なる参加者数の減少だけでなく、投資家一人当たりの投資額や、それに見合う関心の低下を意味しており、プロジェクト全体の勢いが衰えていることを如実に表しています。

当選者が16日に決定されつつある現在でも、この動静は変わりません。多くの投資家が撤退した中で残ったのは、真の信奉者か、あるいは戦略的なポジショニングを狙った少数のプレイヤーだけと言える状況です。市場参加者からの撤退が続く中、残存者がいかにして価格支持層となるかが今後の鍵となります。

残留投資家の視点と組織の沈黙

オランダ出身の暗号資産起業家であるモーテン・クリステンセン氏は、唯一の光ともいえる存在として注目を集めています。同氏は「世界でも最も影響力のある人物の一人と言える米国大統領と同じ部屋にいられる」とし、「参加するのにほとんど費用がかからないのに、行かない理由があるだろうか」と述べています。彼にとって今回の夕食会参加資格を得るのは3回目ですが、大統領とのVIPレセプションに出席するのはこれが初めてです。

クリステンセン氏は時間加重で約4万1000ドル相当の「$TRUMP」を保有し、リーダーボードで26位にランクインしました。この行動は、価格下落の中でもなお、大統領との直接接触という非金融的価値を高く評価していることを示しています。しかし、彼の姿勢が少数精鋭的な層にとどまるのか、それとも大衆を巻き戻す力を持つのかは不透明です。

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一方、トランプ・ミームコイン・プロジェクトとトランプ・オーガニゼーションは、コメントの要請に応じていません。ホワイトハウスも同様にコメントを拒否しましたが、トランプ大統領の資産は子どもたちが運営する信託に置かれているため利益相反はないと繰り返し主張しています。この沈黙は、プロジェクト側の対応能力や、価格変動に対する公式なスタンスの欠如を示唆しており、投資家不安を煽る要因となり得ます。