トランプ大統領、エヌビディアCEOを称賛スパイ工作疑惑を否定

トランプ米大統領はエヌビディアCEOジェンスン・フアン氏を称賛。米紙NYTのスパイ工作報道を受け、フアン氏の無事を願い、顧問継続意向を示した背景と現状を解説。

ドナルド・トランプ 米大統領は10月31日、米 半導体 大手 エヌビディア の ジェンスン・フアン 最高経営責任者（CEO）が中国による スパイ工作 の標的になっていたとの報道を受け、フアン氏を「非常に優秀」と称賛し、支持する姿勢を明確にした。この発言は、米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）の報道を踏まえた対応である。

トランプ氏がフアンCEOを支援

トランプ氏は南部フロリダ州の私邸で記者団に対し、今回の状況についてコメントを提供した。彼は「私はジェンスンを非常に尊敬している」と語った上で、今回の具体的な件については知らなかったと説明した。また、フアン氏が無事であることを願い、彼が無辜である立場にいることを示唆している。トランプ氏はフアン氏を「素晴らしく、非常に優秀な人物だ」と高く評価している。米国は優秀な人材を守りたいとの考えを示し、フアン氏のようなリーダーの重要性を強調した。この発言は、フアン氏への個人的な信頼と、米国企業トップとしての地位を尊重する姿勢が反映されている。

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顧問継続の可能性と懸念

トランプ氏は、フアン氏を引き続き顧問として起用するかどうかという質問にも答えた。彼はこの質問に対し、「そうしたいと思っている」と前向きな見解を示した。トランプ氏はこれまで、フアン氏を誠実な人物だと考えてきたと述べている。しかし、同時に「その評価を覆すような事実が見つかれば別だ」とも付け加えた。これは、フアン氏の誠実さが確認されれば顧問職を維持するが、問題が明らかになれば見直す可能性があることを示している。トランプ氏はまた、この問題は「非常に複雑だ」と指摘し、単純な解決策がないことを認めた。これは、政治的・外交的・経済的な要因が絡み合う困難な状況であることを示唆している。

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ニューヨーク・タイムズの報道背景

この一連の発言の背景には、米紙ニューヨーク・タイムズが29日に伝えた報道がある。同紙は、シンガポールに拠点を置くデータセンター企業に関連する中国人の幹部が、中国政府に情報を流していたと米情報当局が結論付けたと報じた。この元幹部は、ジェンスン・フアン氏と接触していたという情報が報道された。この報道は、米国と中国の技術争いや、半導体供給網をめぐる緊張関係を浮き彫りにしている。エヌビディアはAI技術の中心的な企業であり、そのCEOがこのような疑念の対象となることは、業界全体に大きな衝撃を与えている。米情報当局の結論は、国家安全保障上の深刻な懸念を提起するものである。

フアンCEOの立場と半導体市場

台湾生まれのジェンスン・フアン氏は、中国政府が独自の半導体開発を加速させる中、エヌビディア製半導体の中国市場への供給拡大を訴えてきた。この立場は、米中の技術戦争の中で非常に微妙なバランスを要求されるものであった。フアン氏は、米国の輸出規制を尊重しつつ、中国市場での存在感を維持しようとしてきた。今回の報道は、彼のこうした努力が疑問符をつけるものとなった。トランプ政権の対中政策は厳格化しており、技術流出防止が最優先課題となっている。その中で、エヌビディアCEOが中国政府の標的となったとの報道は、サプライチェーンの安全性に対する懸念をさらに高めている。業界関係者は、この問題の解決が国際的な技術協力と競争に影響を与える可能性を懸念している。トランプ大統領の支持表明は、エヌビディアの今後の戦略にも影響を与える可能性がある。