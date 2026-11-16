1789キャピタルが競合Polymarketへ巨額出資したため、ドナルド・トランプ・ジュニア氏がKalshi戦略顧問を辞任。民主党が議会を奪還し規制強化の動きが加速する予測市場業界の構図変化。

ドナルド・ トランプ・ジュニア 氏は、自らがパートナーを務めるベンチャーキャピタル「 1789キャピタル 」が、競合 予測市場 大手の Polymarket への出資を増額したことを理由に、 Kalshi との顧問契約を終了した。ロイター通信の2026年11月12日の報道によれば、この決定は トランプ・ジュニア 氏が父親であるドナルド・トランプ大統領の2期目政権下で Kalshi の戦略顧問として活動していた期間の変化を示している。

トランプ・ジュニア氏の顧問契約終了と資金動向

トランプ・ジュニア氏は、2025年1月からKalshiの戦略顧問を務めており、AP通信によれば報酬を受け取る有給の立場だった。退任に向けた話し合いは8月ごろから始まっていたとされる。1789キャピタルは2026年8月までにPolymarketに3億ドルを追加投資し、累計で約5億ドル（約790億円）を投資している。UPI通信の報道によると、この資金調達と顧問契約解除は同時期に進められた。

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連邦議会の規制強化と政治的逆風

退任発表は11月3日の中間選挙で民主党が上下両院の多数を奪還してから9日後に行われた。AP通信は、民主党がトランプ大統領とその家族の投資活動、特に予測市場2社との取引関係を調査する方針を示していると伝えている。予測市場は、将来の出来事の結果を「取引」の対象とするプラットフォームであり、その実態は「賭け」とも言える。トランプ政権の後押しで成長した業界だが、民主党の議席獲得により規制の逆風が強まっている。

競合他社Kalshiの取引実態と凍結問題

取引額でトップのKalshiと、二番手のPolymarketは業界を代表するプラットフォームだ。11月16日朝のKalshiには、NVIDIAの次期CEOを予測する対象が表示されていた。ArmのCEOであるレネ・ハース氏が23％、NVIDIAのバイス・プレジデントであるイアン・バック氏が18％、元CEOのジェンスン・フアン氏が13％となっている。予測市場での「取引」は、単位を購入し結果が実現すれば1ドルを受け取る仕組みである。

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民主党議員による法案提出と拒否権の壁

民主党は予測市場を厳しく批判しており、上院議員のジェフ・マークリー氏は「ギャンブルを抑え込む必要がある」と強調している。エリザベス・ウォーレン上院議員も10月28日付でKalshiとPolymarketのCEOに対し、インサイダー取引防止策の説明を求めている。2025年以降に提出された予測市場関連法案は30本近くに及ぶが、成立したものは1本もない。法案が通っても大統領の拒否権により成立が阻まれ、拒否権を覆すには両院で3分の2の賛成が必要だが、民主党はそこに届いていない。

顧問辞任の背景と今後の業界動向

トランプ・ジュニア氏が顧問のままであれば、Kalshiは連邦議会の公聴会で大統領の家族との関係を問われる可能性が高かった。11月3日の中間選挙で民主党が議席を奪還したことが、顧問契約解除に大きな影響を与えたと見ていいだろう。予測市場業界は、政治的な勢力図の変化により、さらなる規制の厳格化に対応不得不至となっている。