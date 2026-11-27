トランプ組織のベトナムパートナーがハノイに60階建てタワーマンション建設を計画。建設費10億ドル規模で2027年末にも着工予定。米ベトナム貿易摩擦の影響も注目。

トランプ米大統領一族が運営するトランプ・オー‌ガニゼーションの ベトナム でのビジネスパートナーが、首都 ハノイ に高層ビル「 トランプタワー 」の建設を計画している。この詳細について関係筋3人が明らかにした。新設される「 トランプタワー 」は、少なくとも60階建ての高層ビルであり、建設費は約10億ドルと見込まれている。

ハノイ西端に大型タワーマンション

計画されている「トランプタワー」の建設場所は、富裕層が多く居住することで知られる「ウエストレイク」の西端部である。政府の承認が得られれば、2027年末から2028年にかけて着工する可能性があるとされている。このプロジェクトは、単なる商業施設ではなく、高級住宅として位置づけられている。

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関税引き上げ交渉と建設計画の重なり

この建設計画が浮上した直前の25日、トランプ⁠政権がベトナムを含む14の貿易相手国・地域に対する新たな関税措置を提案していた。米政権は、ベトナムへの関税率について、米国との貿易協定が成立した場合は20%に、交渉が決裂した場合は35%に引き上げると示している。政治的な圧力と経済的な開発が同時に進行している状況だ。

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資金負担なしでブランド使用権を得る

ベトナムではハノイの「トランプタワー」を含め、現在「トランプ」ブランドの建設プロジェクトが3件進行している。現地パートナーはハノイ近郊で15億ドル規模の「トランプ」ブランドのゴルフ複合施設の開発を進めているほか、ホーチミン市でも別の「トランプタワー」の建設が計画されている。関係筋によると、これら全てのプロジェクトはトランプ・オーガニゼーションの資金負担なしで進められている。同社はブランド使用料や運営手数料に加え、ゴルフ複合施設内のヴィラ販売などから収益を得る見通しだ。