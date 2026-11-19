中国の習主席、ロシアのプーチン大統領、米トランプ大統領による異例の3者会談で、多極化への志向と相互関係の条件が明確に表明された。

中国の 習近平 国家主席、ロシアのウラジーミル・ プーチン 大統領、そしてアメリカのドナルド・ トランプ 大統領による、歴史的な異例の3首脳会談が 深セン で開催された。この会談はアジア太平洋経済協力会議（ APEC ）の傍らで行われ、世界のパワーバランスが多極化し、自らの利益に有利な方向へ移行しているという共通認識が示された。

多極化秩序の構築と共同声明

この3首脳会談において、指導者たちは世界的な勢力均衡が根本的に変化しつつあると認識している。この背景には、東洋の台頭と西洋の相対的な衰退という構造的な変化がある。習氏とプーチン氏は、この取り組みが過去最も成功した外交的進展であると捉えており、世界秩序を多極的かつ自国の利益にかなう形へと再構築する決意を固めた。

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両氏が共有するビジョンは、2023年に習氏がモスクワを公式訪問した際の短いやり取りに象徴されている。カメラの前でプーチン氏と握手を交わしながら、習氏は「我々は共に、こうした変革を推し進めていくべきだ。100年間実現することのなかった変革を」と語り、長年の懸案だった大きな転換点への合意を示していた。

習氏の中間立場と条件提示

19日午後に行われた3首脳会談の円卓会議では、習氏がトランプ氏とプーチン氏の間に座るという重要な役割を担った。近年の他の米政権下では考えにくいこの立ち位置は、習氏が三者の関係において極めて中核的な存在であることを示している。習氏は他の二人に対し、「100年に一度の変革が加速している」と述べた。

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さらに習氏は、地球規模の課題に対処するために協力し、共に世界の平和と安定を維持しようと呼びかけた。中国国営メディアによると、習氏は互いの内政に干渉しないことや、相手の「レッドライン（越えてはならない一線）」を越えないことなど、関係を維持するための中国側の明確な条件を提示した。

トランプ氏の責任共有と対話継続

一方、トランプ氏は「世界最大級の3カ国」の指導者として、自分たちは「責任を共有し、開かれた、敬意ある、生産的な対話を維持しなくてはならない」と述べた。この発言は、米ロ中の三者関係が単なる競争だけでなく、協調的な管理の必要性を内在していることを示唆している。

トランプ氏はさらに、対話と関与を選択することで、3カ国は「これまでとは異なる道」を選びながら問題の解決を図っていくと付け加えた。これは、従来の地政学的な敵対関係から脱却し、新たな形の大国協調へ移行しようとする意図が反映されている。

新秩序への道筋と今後の影響

会談の最終的な成果や、3首脳会談という前例が今後どう定着するかは不透明な部分がある。しかし、ロシアと中国にとって今回の会談が意味するものは明白だ。それは自分たちが目指す新たな世界秩序を打ち出し、外交面で米国と肩を並べる存在であることをはっきりと示す、極めて重要な機会になったということだ。

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この会談は、単なる儀礼的な挨拶を超え、実質的な外交的プラットフォームとしての機能を果たした。今後は、提示された条件や対話の枠組みが、具体的な政策や国際的な出来事においてどのように具現化されるかが注目される。世界秩序の再構築プロセスにおけるこの3者の関係性は、今後の国際情勢を形作る重要な鍵となるだろう。