トランプ米大統領の介入でNVIDIA株が35%上昇しAI相場が再浮上する一方、アンソロピックはIPO直後に史上最低水準に沈没。両社の運命が分かれた理由と市場の反応を詳報する。

トランプ米大統領の介入により、半導体大手 NVIDIA の株価が35%急騰し、AI関連市場に熱狂が戻った。11月23日、 ジェンスン・フアン 氏の NVIDIA 復帰が決定したことで、市場は急速に回復の兆しを見せた。一方で、AI分野の次期旗手と目されていた アンソロピック は、史上最大の IPO からわずか数日で上場来安値を更新している。この二つの企業が行った同じような資本市場での大規模な動きにもかかわらず、投資家の反応が極端に異なる理由が問われている。

NVIDIA株価35%急騰とトランプ大統領の介入

トランプ大統領はNVIDIAの取締役会に対し、直接電話をかけることで同社の動向に介入し、フアン氏の復帰を促したとCNBCの報道で明らかになった。ワシントン・ポスト（The Washington Post）によると、大統領は8月末時点で撤回可能信託を通じて1300万ドルから6200万ドル（約20億1500万ドルから96億1000万ドル）相当のNVIDIA株を保有していた。この強力な後押しにより、市場の信頼が急速に回復し、株価は大幅な上昇を見せた。大統領自身の財務的利害が市場の動きに直接的な影響を与えた可能性が高い。

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Anthropic IPO初日の乱高下と株価急落

その約3営業日前の11月20日、アンソロピックは1株83ドル（約1万2865円、1ドル＝155円換算）で資金調達を行う史上最大のIPOを実施した。これは、6月にスペースX（SpaceX）が調達した750億ドル（約11兆6250億円）を上回る規模であった。しかし、株式市場はこの快挙を無視するように反応した。11月20日、アンソロピック株は111.50ドル（約1万7283円）で寄り付き、115.10ドル（約1万7841円）まで上昇したものの、直後に急落し、同日終値は88.91ドル（約1万3781円）に沈んだ。期待された買い支えは機能せず、上場直後の混乱を招いた。

ベレンベルクが指摘する買い支え役の不在

アンソロピック株を安定させるはずの主要な役目を持つ株主の姿勢が明確に表明された。ドイツの証券会社ベレンベルクのロンドン拠点でインデックスイベント責任者を務めるカーステン・ヘッセは、投資家が「重要な潜在的買い支え源」を失ったと指摘した。換金を急ぐ従業員や初期の支援者が市場へ株を投げ売りしている状況に加わり、AIトレードの中心的銘柄であるはずのアンソロピック株は、確実な資産ではなくリスクのある荷物へと姿を変えつつある。この動きは上場後わずか数日の間に進行した。

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ウォール街の矛盾とポリマーケットでの疑念

アンソロピックのIPOは、持ち株を現金化する新しい出口としての役割も負っていたため、ウォール街は同社を後押ししながらも、同時に売り压力を加えるという矛盾した状況に置かれていた。NVIDIAが跳ね上がり、フアン氏の復帰が必要となるほど市場が動いた背景には、投機的な動きもあった可能性がある。分析会社のバブルマップス（Bubblemaps）は、予測市場ポリマーケット（Polymarket）において、NVIDIA関連の市場にだけ賭けるために発表の数時間前に作成された16件の新規アカウントを特定した。これらのうち11件は、フアン氏の復帰により約2万ドル（約310万ドル）の利益を得た。ニュース流布前の確率は約3%であったが、誰かがインサイダー情報を握っていた証拠とは断定できないものの、このタイミングは市場関係者にとって注目に値する。

今後の調査と市場の対応

NVIDIAとトランプ氏の関わり合いには、今後の政治的・法的リスクも潜んでいる。12月1日、下院の3つの委員会がフアン氏を非公開の場で厳しく追及する予定であり、NVIDIAが中国に半導体を販売した経緯をめぐる調査も継続されている。それでも、投資家の間に示された態度は、これらのリスクを軽視するか、あるいは市場の回復優先度を高めているように見える。最新の市場データによると、NVIDIA株は1.43%安の87.64ドル（約1万3584円）で推移している。AI相場はひとまず息を吹き返したものの、アンソロピックのような新規参入企業への冷ややかな視線は、市場の健全性や将来の投資動向に影響を与える可能性がある。