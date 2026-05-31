トランプ政権、永住権申請の条件を緩和

トランプ米政権は、永住権（グリーンカード）を申請する外国人に対し、原則として一度母国に帰国して申請することを義務付けるとした先週の発表について、軌道修正する方針を明らかにした。

トランプ米政権は、 永住権 （ グリーンカード ）を申請する外国人に対し、原則として一度母国に帰国して申請することを義務付けるとした先週の発表について、軌道修正する方針を明らかにした。

米ニューヨーク・タイムズ紙などが報じた。 トランプ政権のザック・ケーラー報道官は22日、「今後、米国に一時的に滞在している外国人がグリーンカードを取得するには、特別な事情がない限り、自国に戻って申請しなければならない」と述べていた。 この発表は米国の政策における大きな転換と見なされ、永住権を求める数百万の移民の間で大きな懸念を引き起こした。 米国は毎年100万枚以上のグリーンカードを発行している。

米NGOのアメリカ移民評議会によると、これまで申請者の半数以上はすでに米国内に滞在していたとされる。 また、この高官は匿名を条件に「これは、合法かつ適切に資格を満たしている外国人がグリーンカードを取得することを妨げるものではない。 結果として、裁量による恩恵を受けるに値しない一部の外国人が、最終的に国外の国境事務局（国務省の在外公館）へ申請を行うことになるだけだ」とし、「法律を遵守してきた高度な資格を持つ申請者や熟練した専門家には、目立った影響を与えないだろう」とも付け加えた





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