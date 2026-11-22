トランプ米大統領は連邦政府契約業者が議会から情報提供を求められた際、ホワイトハウスに通知し政権側と調整するよう命じる大統領令に署名した。民主党は違法だと批判し、ラスキン下院議員は前例のない違法措置と評した。来年から民主党が議会主導権を握る見込みで、ホワイトハウス舞踏室建設などの調査が予定されている。

トランプ米大統領は、連邦政府と契約を結ぶ請負業者に対し、議会から業務に関する情報提供の要請があった場合、ホワイトハウスに通知し、その対応について政権側と調整を行うよう命じた。

来年からトランプ政権に対する調査を開始する構えの民主党側は、この措置を違法だと批判している。 20日に大統領が署名した大統領令には、請負業者は「ホワイトハウスまたは契約担当機関が『大統領特権』によって保護されると判断した通信内容の非開示に関して、ホワイトハウスや当該機関から出される指示に従わなければならない」と記されている。 同大統領令は、「もし行政部門が、こうした通信内容の機密性が保たれると確信できなければ、各機関やホワイトハウスは請負業者と機密情報を共有することをためらうようになり、その結果、重要な政府プログラムの運営が妨げられることになる」と主張している。

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さらに、一部の議会指導者が情報提供を求めて「連邦政府と契約している民間企業を嫌がらせのように追い回している」と非難し、議会による調査には「正当な立法上の目的」が必要だと念押ししている。 メリーランド州選出のジェイミー・ラスキン下院議員は、この大統領令を「前例がなく、明白に違法なもの」と評した。 ラスキン氏は来年1月に民主党が議会の主導権を握った際に下院司法委員会の委員長に就任する見通し。 ラスキン氏は21日に発表した声明の中で、「連邦政府の請負業者に支払われているのは、トランプ氏個人の数十億ドルではなく、納税者の​​税金だ。

政府と契約する業者は、議会から求められた際に真実を語る義務と権利を有している。 一方の議会には、政府を圧迫しコストを押し上げている無駄遣い、詐欺、キックバック（不正なリベート）、恐喝、汚職といった行為を調査し、根絶する義務がある」と指摘した。 民主党はトランプ氏が首都ワシントン全域で指示した事業について、調査を行うことを検討している。 具体的にはホワイトハウスの舞踏室（ボールルーム）建設、リンカーン記念堂の反射池の改修、ケネディ・センターの改修計画などが該当する。

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上院の重要な調査委員会で委員長を務めるリチャード・ブルメンソール上院議員は今月初め、舞踏室に関する調査への協力を求める書簡を多数の企業に送付した。 同議員は以前、このプロジェクトを請け負う建設会社に対し、舞踏室の想定費用や、なぜ同社が建設業者として選定されたのかといった情報を提供するよう求めていた。

現在は議会で少数派の立場にある民主党だが、これまでも同省による物議を醸す航空機の調達や、移民税関捜査局（ICE）の強制送還作戦を支援する契約、さらにはビッグ・ベンド国立公園における国境の壁の追加建設契約などについて、調査を求めてきた。 20日に出された大統領令は、民主党による調査を見越してホワイトハウスが打ち出した最新の指針となる。 ホワイトハウスの法律顧問ウィル・シャーフ氏はこれに先立ち、トランプ政権下の行政機関や各省庁の職員が議会で証言を行う際には、事前にホワイトハウスの承認を得なければならないとするメモを作成した。

また、民主党の委員会幹部らに宛てた別の書簡の中で、シャーフ氏は、トランプ政権の当局者が記録の保存や提出を求める議会側の要求に応じる義務はないと主張。 民主党が現在議会で少数派の立場にあることが理由だとした。