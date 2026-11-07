トラフォード レッズ移籍初陣安定 グアルディオラ下での苦闘と新境地

マンチェスター・シティからリーズ・ユナイテッドへ移籍したスコット・トラフォードがプレミアリーグで初陣を飾り、3試合で3クリーンシートを記録。代表戦への意欲と新クラブでの活躍に注目集まる。

スコット・トラフォード は、メンタルヘルスの維持とキャリアの発展を目的として、今季は定期的なプレー時間が必要不可欠であると判断した。彼は試合に出場できない状況が続くと、自己を見失ってしまう可能性があると指摘し、毎週プレーする必要性を強調している。これは彼の他者とは異なる心理的アプローチであり、前向きな気持ちを保ち続けるための戦略だった。トラフォードはこの経験を通じて、自身の夢に近づくための重要なステップを踏み出したと語っている。彼は現在、ウェスト・ヨークシャー州にある リーズ・ユナイテッド で、求めていた安定した環境を手に入れたと述べている。この移籍は、彼のサッカー人生において転換点となった出来事であり、新しいステージでの挑戦が始まっている。

マンシティ最終年の実績と苦悩

グアルディオラ監督にとって最後のシーズンとなった今季、トラフォードはプレミアリーグでの出場機会を得ることはできなかった。しかし、国内のカップ戦においては重要な役割を果たし、クラブのタイトル獲得に貢献した。EFLカップでは6試合に出場し4度クリーンシートを記録し、FAカップでも6試合で3度のクリーンシートを達成した。これにより、マンチェスター・シティは両大会での制覇を果たした。トラフォード自身は、4つのすべてのタイトル獲得という目標を達成できなかったことを残念に思っている。期待していたような展開にならなかったが、そのようなものだと受け止めている。彼は当時、状況の良い方向へ持っていくために努力していたと振り返っている。その過程でひどく落ち込むことや後悔を感じたり失望したりすることもあったが、現在はこれらの経験に対して感謝の念を抱いている。彼はこの一年を信じられないようなものだったと総括している。この期間の活動は、彼のキャリアにおいて重要な学習の機会となった。

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リーズでの好調スタートと現状

リーズ・ユナイテッドでのプレミアリーグでの最初の9試合において、トラフォードはすでに3度のクリーンシートを記録している。この数字は、彼が新クラブで迅速に適応し、高いパフォーマンスを維持していることを示している。彼は現在、当面の目標として、昼間のキックオフとなるトッテナム・ホットスパー戦でのホームでの好調さを維持することに集中している。この試合は、彼の現在のフォームとクラブ内での地位をさらに確かなものにする重要な機会となる。リーズでの彼のプレーは、ファンやメディアから高い評価を得ており、彼の移籍が成功した事例の一つとなりつつある。彼の安定した守備力は、チームの守備ラインを支える重要な要素となっている。この調子が持続すれば、彼の代表選出への影響も無視できない要素となる。

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イングランド代表正GKの座狙い

クラブでの試合終了後、トラフォードはイングランド代表の活動に合流する予定であり、新監督のトーマス・トゥヘルの下でプレーする機会を得る。彼はクラブで継続的に出場できるようになったことで、ジョーダン・ピックフォードに挑戦し、イングランド代表の正ゴールキーパーの座を本格的に狙っている。この意欲的な姿勢は、彼が自分の能力を信じていることを示しており、代表チームにおける競争力を高める要因となる。トゥヘル新監督の指導のもと、トラフォードは自身の技術を磨き、代表での役割を確立しようとしている。ピックフォードとの競争は熾烈なものとなる可能性があるが、トラフォードは現在の調子を維持することでその地位を狙っている。彼の代表でのパフォーマンスは、今後のイングランド代表の守備戦略にも影響を与える可能性があり、注目度が高まっている。