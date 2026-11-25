MacBookのトラックパッドの振動モーターを使ってガラス面を振動させ、空気を振動させて音を発生させる技術「NO SPEAKER」です。98Hzから3951Hzまでの周波数で駆動可能で、100Hzから4000Hzまでの人間が聞き取れる音声を再現できます。macOSの非公開フレームワークMultitouchSupportを利用し、音声合成機能で生成した音声を10ミリ秒単位で解析して主要な2つのフォルマントと音量、声の高さを抽出。この情報に基づいて振動モーターを駆動することで、ロボットのような声や歌、ラップ、楽器の演奏などをトラックパッドから再生します。ソースコードはSwiftで単一ファイル構成、MITライセンスで公開されています。動作要件はmacOS 12以降と感圧タッチトラックパッドで、AppleシリコンとIntelプロセッサ搭載Macの両方に対応します。

コリアー氏は、 振動モーター を高速で駆動して トラックパッド のガラス面を振動させれば、空気を振動させて音を発生させることができる点に着目しました。 NO SPEAKER では最大4000Hzの振動を発生させることで、人間が聞き取れる音声を再現できます。

コリアー氏が公開したNO SPEAKERのデモムービーでは、MacBookのスピーカーをミュートしているにもかかわらず、トラックパッドからロボットのような声が聞こえるほか、歌やラップ、楽器の演奏なども確認できます。 Appleが開発者向けに公開している触覚フィードバック用のAPIではあらかじめ定義された3種類の振動パターンしか利用できません。

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しかし、macOSがトラックパッドの制御に使用する非公開フレームワーク「MultitouchSupport」には、周波数や強度、持続時間を指定して振動モーターを駆動する機能が備わっています。 NO SPEAKERはこの機能を利用して任意の周波数の音を発生させます。 コリアー氏は、98Hzから3951Hzまで半音刻みで振動モーターを駆動し、MacBookに内蔵されているマイクで音量や音の明瞭さを測定しました。

その結果、およそ100Hzから4000Hzまでの音を発生させることができ、特に1000Hz付近で大きく明瞭な音が得られることが判明しました。 一方、ガラス面の共振特性によって音が弱くなる周波数帯も存在するとのこと。 NO SPEAKERによる音声合成には、人間の声に含まれる「フォルマント」と呼ばれる周波数成分が利用されています。 人間が声を発すると、声帯で発生した音が口や喉などで共鳴し、特定の周波数成分が強調されます。

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この強調された周波数成分がフォルマントであり、母音の聞き分けなどに重要な役割を果たしています。 NO SPEAKERはmacOS標準の音声合成機能で生成した音声を10ミリ秒単位で解析し、主要な2つのフォルマントと音量、声の高さを抽出します。 抽出したフォルマントに対応する2種類の振動を組み合わせ、声の高さに応じた周期で振動を繰り返すことで、人間の声に近い音を再現する仕組みです。 また、「s」や「f」「t」などの子音は、高周波の短い振動によって再現しています。

コリアー氏は3つのフォルマントを利用する方法も試しましたが、振動モーターの出力がより多くの周波数成分に分散されるため、ブラインドテストでは2つのフォルマントを利用した方が音量が大きく、聞き取りやすかったそうです。 NO SPEAKERはSwiftで記述された単一のソースコードファイルで構成されており、外部ライブラリへの依存もありません。 ターミナルから任意の文章を指定して読み上げさせることが可能で、macOSの音声合成機能に用意されている声の種類を変更することもできます。

コリアー氏によると、NO SPEAKERは振動モーターを通常の最大強度を超えて駆動することはないとのこと。 NO SPEAKERの動作要件はmacOS 12以降と感圧タッチトラックパッドで、Appleシリコン搭載MacとIntel製プロセッサ搭載Macの両方に対応しています。 外付けのMagic Trackpadにも対応するオプションが用意されていますが、コリアー氏による実機での動作確認は行われていません。 NO SPEAKERのソースコードはMITライセンスの下で公開されています。

ただし、macOSの非公開フレームワークを利用しているため、将来的なOSのアップデートによって動作しなくなる可能性があります。