トライアンフが新開発の798cc3気筒エンジン搭載モデルを発売。最高出力135PS、装備重量181kgを実現し、カーボン部品採用で高剛性かつ軽量な仕様となった。

トライアンフ ・モーターサイクルズは、新開発の 798cc 3気筒エンジンと高級サスペンションを備えた新型モデルを発売した。この新型機は、レース技術の結晶である新エンジンと、軽量・高剛性なカーボンファイバー製部品の採用により、性能と洗練されたデザインを両立させている。価格は全モデルとも219万5000円（税込）で設定されている。

新開発798cc3気筒エンジンの性能と技術

心臓部となるエンジンは、トライアンフが約200万kmに及ぶレース活動で培った技術を活用して新開発された798ccの3気筒ユニットである。このエンジンは最高出力135PS、最大トルク86Nmを発揮し、従来比で高いパワーとトルク特性を実現している。特に、DLCコーティングを施した軽量フィンガーフォロワーや大径バルブ、そして新設計の吸排気システムなどを採用することで、高回転域までの伸びと低回転域の俊敏さを両立させた。

Also read 5,000円以下で狙う！【ユニクロマニア】も「ほんと好き」「神すぎる」と絶賛！『優秀パンツ』 - fashion trend news

トライアンフによると、このエンジン開発には長年のレーシングノウハウが深く活かされている。具体的には、摩耗抑制と効率化を目的としたDLCコーティング技术的应用や、吸気効率を最大化する大径バルブの採用、そして排ガス効率を改善する新設計の吸排気システムなど、競技場での実績が直接市販車の性能向上に結びついている。これらの技術的進歩により、ライダーはより滑らかで応答性の高い加速体验到できる。

オーリンズ製サスペンションとブレンボ製ブレーキ

足回りには、高い剛性と操作性を提供する43mmのオーリンズ製「NIX30」倒立フロントフォークが採用されている。さらに、リアサスペンションには同社の「STX46」が組み合わされ、路面の変化に対する追従性と安定性を大幅に向上させている。フロントブレーキキャリパーには、強力な制動力を提供するブレンボ製「Hypure」を組み合わせ、安全性と制御性の高いブレーキシステムを実現している。

Advertisement

これらの高級コンポーネントの採用により、車両の走行性能は飛躍的に向上している。特に、NIX30とSTX46の組み合わせは、コーナリング時の安定感と直進安定性を高めるために最適化されており、ライダーが自信を持って走行できる環境を提供する。また、セパレートハンドルとバックステップの採用により、専用のライディングポジションが確立されており、長時間の乗車でも疲れにくい操作性を実現している。

カーボンファイバー製部品と軽量ボディ

外装デザインでは、ヘッドライトフィニッシャー、フロントフェンダー、ヒールガード、ベリーパンにカーボンファイバー製部品が装備されている。これにより、視覚的な高級感と軽量性を実現し、車両のバランスを最適化している。また、クリアアルマイト仕上げのフレームと専用のMoto2グラフィック、そして専用のホイールデザインも採用され、トライアンフのレーシングルーツを強く印象づけるスタイリングとなっている。

さらに、シリアルナンバー入りのビレット削り出しトップヨークが全車に標準装備されており、製造の厳密さと品質へのこだわりを示している。軽量リチウムイオンバッテリーの採用なども相まって、装備重量は181kgという驚異的な軽量化を達成している。この軽量化は、車両の操作性や加速性能、そして燃料効率の向上に直接寄与しており、ライディング体験をさらに楽しめるものとしている。

カラーバリエーションと価格設定、注意事項

カラーバリエーションは、トライアンフ・パフォーマンス・イエロー／サファイアブラックと、サファイアブラック／スノードニアホワイトの2種類で展開される。いずれのカラーも219万5000円という統一価格で提供されており、高額なサスペンションやカーボン部品、新エンジンなどを含むフルスペックの車両として妥当な価格設定となっている。この価格には、高品質なコンポーネントと先進的な技術がすべて含まれている。

Advertisement

なお、記事中の数値や仕様は本国仕様（EU仕様）に基づいており、日本仕様とは一部異なる場合があるため、購入を検討している消費者は公式な発表やディーラーでの確認が推奨される。この新型モデルは、トライアンフの技術力が集約された一台であり、ロードスポーツ界に新たな標準を提示する存在となるだろう。