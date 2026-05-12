トヨタ「JUNO」が登場：移動・仕事・休憩、あらゆるシーンで活躍する多機能クルマの新時代到来

トヨタは2025年8月に「シエンタ」をベースにした新モデル「JUNO」を発売。コンパクトミニバンながら2人乗り、組み替え可能な車内空間が特徴で、リモートワークやアウトドアなど多様な用途に対応する次世代のクルマを提案。安全性と快適性も強化した

これまでクルマは移動手段としての役割が中心でしたが、近年は仕事や趣味、休憩の場としても活用する人が増えています。 そんな時代に応えて登場したのが、 トヨタ 「 シエンタ 」をベースにした新モデル「 JUNO 」です。

この車はクルマの常識を覆す、自由に変化する車内空間を実現しています。 リモートワークの普及やアウトドア人気の高まり、災害時の備えとして車内空間の有効活用に関心を持つ人が増えたことで、車内でいかに快適に過ごせるかがクルマ選びの新しい基準になりつつあります。 トヨタは2025年8月5日、シエンタの一部改良を行うと同時に、MODELLISTAと共同開発したコンプリートカーであるJUNOを発売しました。

シーントのコンパクトミニバンながら2人乗りという意外な仕様が特徴で、特にトヨタ初の設定状態を保持できるブレークホールド機能は、信号待ちなどで毎回操作する必要がなくなった点で快適性を向上させています。 日常的に街中を走るユーザーにとって、こうした細やかな配慮が長時間の運転を楽にしてくれます。 安全面でもレーダークルーズコントロールに停止保持機能が追加され、ドライバー異常時対応システムには常時操舵支援が備わり、長距離移動や渋滞時の負担も軽減しています。

ベースとなるHYBRID Zグレードながら、JUNOではわざと2人乗り仕様にすることで後部スペースを広く確保。 車名の由来である「順応」を体現するように、使用者のライフスタイルに合わせて自在に変化する空間づくりがコンセプトです。 その原点には「組み替え可能な車内空間」という考え方があり、ジャパンモビリティショ2023でも披露された هذه الفكك. ، الطباعة كبلاد_likeleg.

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トヨタ JUNO シエンタ 多機能クルマ 車内空間

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