トヨタが世界初の快挙！液体水素エンジン搭載プロトタイプカーがル・マンの地を疾走

トヨタレーシングがサルトサーキットにて、液体水素を燃料とするレーシングプロトタイプカーの走行に成功。宇宙ロケット技術を応用した革新的なエンジン開発の全貌と、持続可能なモータースポーツの未来について詳報する。

トヨタレーシング が、 モータースポーツ の歴史に新たな一ページを刻みました。 現地時間6月11日、フランスのサルトサーキットで行われた ル・マン24時間レース のウィークにおいて、液体水素を燃料として燃焼させるレーシングプロトタイプカー 'TR LH2 Racing Prototype' が、世界で初めての走行デモンストレーションに成功したのです。

この快挙は、単なる走行テストという枠を超え、将来のモビリティ社会におけるカーボンニュートラルの実現に向けた巨大な一歩を意味しています。 トヨタレーシングは、モータースポーツという極限の状態での先端技術開発を通じて、長期的に自動車メーカーとしての技術基盤を強化することを掲げており、今回の液体水素エンジンの実証は、その戦略における極めて重要なマイルストーンとなりました。 特に、世界最高峰の耐久レースであるル・マンの地でこの挑戦が行われたことは、世界中の自動車業界や環境技術に関心を持つ人々にとって強いメッセージとなりました。

今回の走行は、あらかじめ公開されていたスケジュールに基づいたものであり、さらに本格的なデモランが6月13日に行われることが予定されており、世界がその走行性能と燃焼音に注目しています。 液体水素という燃料に注目した背景には、その極めて高いエネルギー密度と、燃焼時に二酸化炭素を一切排出しないという特性があります。 実は、液体水素を燃料とする乗り物として既に実用化されている例はありますが、それは主に宇宙ロケットの世界です。

宇宙空間という酸素のない環境で爆発的な推進力を得るため、ロケットは液体水素とともに液体酸素を搭載し、それを燃焼させることで地球の重力を振り切る力を得ています。 この液体燃料ロケットの概念は、ロシアのコンスタンチン・ツィオルコフスキー氏の着想に始まり、アメリカのロバート・ゴダード氏による初の実験を経て、ドイツのヴェルナー・フォン・ブラウン氏らによるA4ロケット、そして戦後のアメリカでのサターンV型ロケットへと進化しました。 この技術の集大成であるアポロ計画によって、人類は初めて月面に到達することができたのです。

トヨタが挑んでいるのは、この宇宙開発で培われた極限の燃料制御技術を、地上を走るレーシングカーという全く異なる形態に適合させるという、極めて困難なエンジニアリング上の挑戦です。 宇宙ロケットが酸素を自前で運ぶのに対し、レーシングカーは走行中の外気から酸素を取り込んで燃焼させるため、エンジンの設計思想は根本的に異なりますが、液体水素を安定して供給し、効率的に燃焼させるという点において、ロケット技術の精神は受け継がれていると言えるでしょう。

技術的な詳細に目を向けると、'TR LH2 Racing Prototype' に搭載されている心臓部は、トヨタのハイブリッドプロトタイプカー 'TR010' と同様のV型6気筒3.5リッターツインターボエンジンをベースにしています。 しかし、燃料がガソリンから液体水素に変更されたことで、供給システムは根本から作り直されました。 液体水素はマイナス253度という極低温で保存する必要があるため、燃料タンクには特殊な真空二重槽構造が採用されています。

この極低温の液体水素をエンジンに送り込むため、トヨタが独自に開発した液体水素専用の燃料ポンプが使用されており、ここから熱交換器を経て液体水素を気化させ、さらに加圧することでダイレクトインジェクション機構を実現しています。 また、水素燃焼における最大の課題の一つが、空気量（空燃比）の制御です。 一般的なガソリンエンジンの理論空燃比が14.7であるのに対し、水素の理論空燃比は34.3と圧倒的に多くの空気量を必要とします。 この膨大な空気量を確保し、効率的な燃焼を実現するために、強力なツインターボチャージャーが不可欠となります。

このように、既存のエンジン形式を維持しながらも、燃料の物理的特性に合わせてシステム全体を最適化させるというアプローチが、トヨタの技術力の結晶と言えます。 今回のデモランには、ル・マン24時間レースを運営するACO（フランス西部自動車クラブ）のピエール・フィヨン会長も立ち会い、トヨタの挑戦を間近で見守りました。 また、ステアリングを握ったのはル・マンの覇者である中嶋一貴氏であり、プロのドライバーによるフィードバックを得ることで、実用的な走行性能の検証が行われました。

水素エンジンによるレースの実現を計画しているACOにとっても、トヨタのこの成功は今後のカテゴリー開発に向けた大きな後押しとなるはずです。 中嶋氏のドライビングによって、液体水素エンジンがもたらす独特の加速感と、ターボによる強力な吸気音がサルトサーキットに響き渡りました。 土曜日にはさらに多くの観客が集まる中でデモランが行われる予定であり、次世代のエンジンの鼓動を世界に届けることになります。 トヨタが追求するのは、単なる電動化だけではありません。

水素燃焼エンジンのように、内燃機関の楽しさやエモーションを維持しながら環境負荷をゼロにするという、多様な選択肢（マルチパスウェイ）の提示です。 この挑戦が成功し、将来的に水素レーシングカーによる本格的な競争が実現すれば、そこから得られた知見は市販車へとフィードバックされ、地球規模での脱炭素化に大きく寄与することになるでしょう





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