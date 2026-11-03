トヨタ アクア 2025年9月大幅改良：スムーズ停止機能搭載で上質コンフォート強化

トヨタは2025年9月にアクアを大幅改良。アルファード並みのスムーズ停止機能を採用し、狭幅ミラーで操作性向上。オプション戦略と上級モデル化の狙いを解説。

トヨタ 自動車は、ハイブリッド専用コンパクトカー「 アクア 」に対し、2025年9月施行で大幅な改良を実施した。2021年7月に登場した2代目現行モデルから約4年を経て、今回は外観デザインから内装品質、運転支援機能まで幅広い領域で進化が図られている。特に注目されるのは、高級車級とされる滑らかな停止技術の採用と、駐車時の操作性を高めるハードウェアの変更だ。

2025年9月改良で採用されたスムーズ停止機能の詳細

今回の改良において、最も話題を呼んだのは「スムーズストップ」機能の採用である。この機能は、車両が停止する直後の車体揺れを抑制し、カックンブレーキを軽減する役割を果たす。これにより、熟練ドライバーのような自然な停車操作を、運転経験の浅いユーザーも含めすべての運転者が実現可能になる。もともとトヨタのフラッグシップセダン「センチュリー」や、プレミアムミニバンの「アルファード」「ヴェルファイア」などに搭載されていた技術であり、アクアへの採用は初となる。プラットフォームとパワートレインの基本構造をヤリスと共有しつつも、上級モデル独自の快適性装備が投入されたことで、本車のプレミアム志向が明確になった。

Also read ナムコの傑作『ミスタードリラーグレート』にて、理論上の限界「32767m」に到達した猛者あらわる。再起動に怯え、尿意や終電と戦う“極限の2時間”

フロントデザインと狭幅ミラーによる操作性向上の実態

外観面では、トヨタ車が採用しているファミリーフェイス「ハンマーヘッド」デザインへとフェイスリフトが施された。しかし、単なるスタイリングの変更にとどまらず、実用性の向上にも大きな変更点がある。ドアミラーの展開時の車幅が30mm縮小されたことで、狭い道や駐車の際の視認性と取り回しが向上している。特に都会部のような狭路が多い環境において、この30mmの差は運転者の心理的負担を軽減し、操作性の向上に直結する設計だ。ディスプレイオーディオも最新のコネクティッドナビに対応し、車載システムとしての現代的な利便性も高まっている。

Advertisement

合成皮革パッケージとオプション戦略が織りなすコストパフォーマンス

内装では、「合成皮革パッケージ」というオプションの価格設定が注目を集めている。ライトグレーの合成皮革とファブリックをコンビネーションしたシート、運転席6ウェイパワーシート、前席シートヒーター、ステアリングヒーターが含まれる本パッケージの価格は、わずか6万1600円だ。一般的な自動車市場において、これほど充実した内容のオプションがこれほど安価に提供されるケースは稀である。この絶妙なお買い得感は、消費者に対して複数のオプションを累加させて購入金額を引き上げる効果を持っている。試乗車として搭載された最上級グレード「Z」の基本価格は285万7800円だったが、各種オプションを追加することで306万515円に達している。このオプション戦略が、トヨタの販売戦略における重要な柱となっている。

試乗評価から浮かび上がるコンフォート性能と燃費の実績

実際に車両に乗り込み、乗り心地や走行性能を評価すると、Bセグメントのコンパクトカーとしては極めて高いレベルで完成されていることがわかる。室内に侵入するノイズが少なく、コンフォート性能はクラス上位と言える品質だ。運転フィーリングは、プラットフォームを共有するヤリスがクイックな方向性を持つのと対照的に、本車はマイルドで穏やかな操作性を追求している。カタログ燃費はWLTCモードで33.6km/L（Z・2WD）を記録している。実際の市街地から首都高のような流れの良い環境では、燃費計は28.0km/L前後で推移し、渋滞時でも20km/Lを超える余裕を見せた。この高い実用性と快適性は、日産のノート オーラのように、アクアにもよりプレミアムな仕様やグレードを増やすことで、さらに魅力的なモデルへと進化できる余地を残している。