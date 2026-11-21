トヨタが新型シエナを発表。最高出力251psへ向上、静粛性を1.6dB低減。2026年型RAV4に先駆けてTSS 4.0を標準搭載し、全グレードにドライブレコーダーを追加。

トヨタ自動車がミニバン「シエナ」の新型モデルを発表した。本モデルはエンジンのチューニング見直しにより静粛性と加速性能を向上させ、最高出力を251psに引き上げた。また、最新世代の安全技術であるトヨタセーフティセンス4.0（ TSS 4.0 ）を早期採用するモデルとなったことが特徴である。

エンジン性能向上と静粛性改善

シエナは2.5リッター4気筒エンジンのチューニングを再調整し、駐車場での低速走行時や時速50〜70マイル（約80〜113km/h）からの加速時など、低中速域におけるエンジン回転数を抑制してより静かな作動を実現した。システム全体の最高出力は従来の245psから251psへと6ps向上し、エンジン最大トルクは176lb.-ft（約238.6Nm）を維持している。加速性能も向上しており、メーカー推定の0〜60mph（約0〜96.6km/h）加速は、従来の7.9秒からFWDモデルで7.5秒、AWDモデルで7.6秒へと短縮された。

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車内の静粛性と居住空間の快適性も高められた。基本骨格にはノイズや振動の侵入を抑制するトヨタ・ネクストジェネレーションK（TNG-K）プラットフォームが用いられ、吸音材やボディシーラントの最適配置に加え、新たに高密度のダッシュサイレンサーを採用したことで、車内に侵入する騒音を1.6デシベル低減した。室内照明には新しいLEDインテリアライティングが取り入れられた。

TSS 4.0搭載とECU集約化

シエナは、新しいECUおよびソフトウェアの導入によりECU構成が集約・簡素化され、2026年型RAV4や2027年型タンドラ、セコイアに続いて最新世代のトヨタセーフティセンス4.0（TSS 4.0）を早期採用するモデルとなった。センサーやハードウェアの刷新によって検知性能が高められたTSS 4.0には、歩行者検知機能付きプリクラッシュセーフティ、全車速追従型ダイナミックレーダークルーズコントロール、レーンディパーチャーアラート（ステアリングアシスト付き）、レーントレーシングアシスト、ロードサインアシスト、オートマチックハイビーム、プロアクティブドライビングアシスト（PDA）が含まれる。

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加えて、緊急運転停止システム（EDSS）、安全降車アシスト（SEA）、トレーラースウェイコントロール、ブラインドスポットモニター（リアクロストラフィックアラート付き）、トヨタスターセーフティシステムが備わり、さらにドライブレコーダー（ダッシュカム）も標準装備化された。これらの機能により、運転支援システムの統合化が図られ、ドライバーの負担軽減と安全性の向上が図られている。

エントリーグレードLEの装備

エントリーグレードのLEは17インチアルミホイール、ハンズフリーデュアルパワースライディングドア、12.3インチデジタルメーターと12.3インチタッチスクリーン（8スピーカー）、8ウェイパワー運転席、8人乗りファブリックシート、60/40分割可倒式3列目シート、3ゾーンオートエアコン、Qiワイヤレス充電、LEDヘッドライトなどを備えている。牽引ヒッチ非装着車にはリアリフトゲートキックセンサーも標準化される。このグレードは、家族連れや多人数での移動に最適な基本的な快適性と利便性を提供している。

上位グレードの専用装備

アウトドア志向のWoodlandは18インチダーク仕上げ6本スポークホイール、ブラックエンブレムやブラックグリル、牽引ヒッチレシーバーと4ピン配線ハーネス、SofTexスポーツシート、1500Wインバーター、パノラミックビューモニターなどを備え、JBLプレミアムオーディオも選択可能だ。スポーティなXSEは20インチダークホイールやスポーツチューンドサスペンション、ブラックメッシュグリル、JBLプレミアムオーディオ、本革スポーツシート（運転席・助手席のヒーター＆ベンチレーションとシートメモリー機能付き）、7人乗りオットマン付きキャプテンシート、パノラミックビューモニター、10インチカラーヘッドアップディスプレイ、1500Wインバーターなどを標準化する。

最上級のPlatinumは18インチツートンホイール、ダークグレーメタリックグリル、雨滴感応式ワイパー、本革シート（前席ヒーター＆ベンチレーション）、7人乗りオットマン付きキャプテンシート、さらには車載掃除機（Vacuum）と保冷・冷蔵機能を備えたFridgeBox、荷室LEDランプ、クロームルーフレールなどを装備し、フラッグシップらしい豪華さを演出する。これにより、シエナは多様なユーザーのニーズに対応するバリエーション豊かなラインナップを提供している。