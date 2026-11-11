トヨタが米国でサイオン・バイ・トヨタの超小型ユーティリティトラック「KEI-01」生産を開始

トヨタ自動車の米国法人、Toyota Motor North Americaが新型超小型ユーティリティトラック「KEI-01」を2027年後半からインディアナ工場でSKD生産予定。輸入部品と米国製造の組み合わせで国内法人向けに販売を計画

トヨタ自動車 の米国法人、 Toyota Motor North America （TMNA）は、米国インディアナ州にあるトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インディアナ（ インディアナ工場 ）で、超小型ユーティリティトラック「 KEI-01 」の生産を2027年後半から開始する計画を発表した。 KEI-01 は、ダイハツ工業が生産する軽トラック「ハイゼットトラック ジャンボ」の部品を米国に輸出し、SKD（Semi Knock Down）方式で組み立てられる。

KEI-01の生産詳細と仕組み

KEI-01は、ハイゼットトラック ジャンボの既存プラットフォームを活用し、部品を米国へ輸出する形で組み立てられる。インディアナ工場では、2027年後半からSKD方式での生産を開始し、完成車を米国内の法人ユーザー向けに販売する方針だ。SKD方式により、輸入関税を抑えると同時に、米国内での組み立てにより製造コストを最適化することが期待されている。

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米国市場での超小型トラック需要は増加傾向にあり、トヨタはこの新型で米国内の法人や中小企業向けにより手軽で運用コストの低い車両を提供する意図を抱えている。トヨタは、2025年12月にトランプ大統領を訪問した際に「とても小さく、本当にかわいい」という発言を受け、軽トラックの人気が米国内で再評価されるきっかけとなったと語っている。

業界動向と競合の動き

スズキは2025年1月に開催されたCES2025で「小・少・軽・短・美」をテーマにした軽トラック「スーパーキャリイ」を出展し、米国市場での注目を集めた。出展テーマは「Impact of the Small（小さなものづくりが、大きく社会を変える）」とされ、スズキは小型車がもたらす社会課題解決へのコミットメントを強調した。

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BYDは日本市場に投入した軽バッテリーEV「ラッコ」を、スリランカとマカオへも販売する計画を発表し、グローバル市場を視野に入れた軽自動車戦略を示した。これらの動きは、米国内外での軽自動車・超小型車の需要拡大を裏付けている。

今後の展開と影響

トヨタは、インディアナ工場での生産開始後、米国内法人ユーザー向けに販売を強化し、2028年末までに国内販売台数を1万台に伸ばす計画を発表している。SKD方式での生産により、輸入関税を回避しつつ、米国内の物流コスト削減が図れるため、法人向けの価格競争力が高まると期待されている。

一方、スズキとBYDの米国・グローバル市場での展開は、トヨタの市場シェアに対する競合圧力を強める要因となる。特に、CES2025でのスズキの注目度が高まったことで、米国内の消費者の目線が小型・軽トラックに向けられる流れが加速している。

トヨタは、今後も米国内での製造拠点拡充とSKD方式の活用を進め、軽トラック市場でのポジションを強化する方針を示している。2027年後半の生産開始に伴い、米国法人ユーザーや中小企業への販売ネットワークを構築し、超小型ユーティリティトラック市場の拡大を図ることが期待される。