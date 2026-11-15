トヨタ「ランドクルーザー250」ZX試乗、価格と実燃費から見る購入判断のポイント

2024年4月に登場したトヨタ「ランドクルーザー250」の最上級グレード「ZX」を250km試乗。735万円の基本価格から得られる実用性と、供給逼迫现状を踏まえた購入前の検討事項を解説。

トヨタ 自動車のSUV「 ランドクルーザー250 」が、2024年4月に事実上の後継モデルとして登場してから、その人気は衰えることを知らず、発売直後から入手困難な状態が続いている。この度、最上級グレード「ZX」を搭載した車両を用いて、東京と群馬の間を往復する250km以上のルートで実走行テストが行われ、その実力と購入を検討する際の重要なポイントが明らかになった。

2.8Lディーゼルエンジンとプラットフォームの基礎性能

ランドクルーザー250は、トヨタの上位モデルである「ランドクルーザー300」と同じプラットフォームを共有するSUVであり、車体の骨格部分から高い堅牢性と走破性を確保している。試乗された最上級グレード「ZX」のボディサイズは、全長4925ミリメートル、全幅1980ミリメートル、全高1935ミリメートルを誇り、室内空間には最大7人が乗車可能な広さを提供している。エンジンは2.8リッターディーゼルターボを搭載し、最高出力204馬力、最大トルク51.0キログラムメートルという十分なパワーを発揮する。変速機は8速オートマチックトランスミッションと組み合わせられ、常に4つの車輪を駆動するフルタイム4駆システムにより、安定した走行性能を実現している。

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アイドルグループ≒JOYメンバーによる実走行レビュー

今回の試乗には、アイドルグループ「≒JOY」の天野香乃愛さんと山野愛月さんが同乗し、街中から高速道路までの多様な路况での評価を提供した。走行距離は250キロメートルに及ぶ長時間のテストであり、日常使いから長距離移動までカバーできる汎用性を検証するものだった。天野さんと山野さんは、ランドクルーザー250の乗り心地や操作性、そして内外装の質感について、一般消費者が気になる視点から率直な感想を述べている。特に、大きすぎることへの懸念や、駐車時の不便さといった実用的な課題に加え、オフロード走行時の安定感やエンジンブレーキの効果など、ランドクルーザーならではのアドバンテージについても言及がなされた。

735万円の基本価格とオプション構成の現実性

ランドクルーザー250 ZXのベース価格は735万円に設定されており、これは多くの消費者にとって大きな関心事となる価格帯である。今回の試乗車両は、オプション類を極力抑えた状態での提供であり、装着されたのは6万3800円のフロアマットのみという厳選された構成だった。これにより、車両の合計金額は741万3800円で収まっており、高額なオプション装着車とは異なる、本質的な価値を見極めるのに適したバランスの良い仕様であったことが確認できる。この価格設定は、同クラスの競合車種と比較した場合、どのような位置づけにあるのか、また機能性の割には妥当かどうかが購買決定の鍵を握る要素となっている。

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供給不足と2.8Lディーゼル車の受注停止現状

ランドクルーザー250は、その高い人気度合いから発売直後から手に入りにくい状況が続いており、生産台数の増加が待望されている。特に、需要の高い2.8リッターディーゼル車の新規受注は現在停止されており、現時点では新車として購入を希望する消費者にはハードルが高い状況だ。トヨタは、2026年12月以降に一部改良モデルの発売を予定しており、これが供給難の一因解消や機能向上につながる可能性がある。現状では中古車市場や既存の在庫車を探す以外に選択肢がなく、購入を急ぐ消費者にとっては時間の経過とともに価格変動や在庫枯渇のリスクを抱えることにもなり得る。

購入検討者への具体的なアドバイスと将来展望

ランドクルーザー250を購入する前に知っておきたい点として、まず現在の受注状況と納車期間の長期化について理解することが重要である。天野香乃愛さんと山野愛月さんのレビューからも、この車両が持つ「丈夫さ」と「信頼性」が長期的な所有コストを低減する可能性があることが示唆されている。しかし、ボディサイズが大きいことによる都会での使い勝手の悪さや、ディーゼル車であることによるメンテナンス面の考慮も必要だ。2026年12月以降に予定されている改良モデルの情報を注視し、現在の在庫状況と価格バランスを慎重に比較検討することが、後悔のない購入につながると考えられる。このランドクルーザー250は、単なる乗り物を超えて、将来の資産価値を保ちつつ、多様なシーンで活躍する一台となる可能性を秘めている。