トヨタ、フルモデルチェンジしたハイラックス新型を発表 ZとZAdventureの2グレードで販売開始

トヨタは5月28日、長年の実績を誇るピックアップトラックハイラックスをフルモデルチェンジし、ZとZAdventureの2グレードで新発売した。価格は498万800円から550万円で、2.8リットルディーゼルエンジンと6速オートマチックトランスミッションを搭載し、最新の安全・コネクティッド機能を装備。デザインは「Cyber SUMO」コンセプトで力強さを強調し、内装は視認性と操作性に配慮した配置となっている。

トヨタ 自動車 は2026年5月28日に ピックアップトラック 「 ハイラックス 」のフル モデルチェンジ を行い、同日新車を発売した。 新型は5人乗りでパートタイム四輪駆動、2.8リットルディーゼルエンジンと6速オートマチックトランスミッションを組み合わせ、価格はベースグレードのZが498万800円、上位グレードのZAdventureが550万円となっている。

ハイラックスは1968年に初代が誕生してから、世界190カ国以上で販売されてきた長い歴史を持つモデルであり、日本市場でも高い品質と耐久性、信頼性を武器に、ビジネスからレジャーまで幅広い用途に対応してきた。 本モデルチェンジでは、これまで培ってきたタフさを基盤に、外観デザイン、走行性能、安全機能、そして最新のコネクティッドテクノロジーを大幅に進化させた。

新しい外観は「Cyber SUMO」というコンセプトに基づき、力士が立ち合いの姿勢をとる様子からインスピレーションを得たフロントデザインを採用し、オーバーフェンダーやラジエーターグリル、バンパーの形状を大胆に造形したことで、安定感と圧倒的な存在感を演出している。 ベースのZは実用性とコストパフォーマンスに重点を置き、ZAdventureはフロントロアバンパーガーニッシュやマッシブなスポーツバーといった装飾を加えることで、さらにタフさと個性を際立たせている。

内部空間は水平基調のインストルメントパネルを採用し、悪路走行時でも車両の姿勢が一目で把握できるよう配慮された。12.3インチのセンターディスプレイは独立配置とし、視線の移動を最小限に抑えるレイアウトとなっている。 操作系スイッチはコンソール下部に集約し、ナビゲーションやエアコン操作との区分けを明確にすることで、視認性と操作性を高めている。 安全面では最新の衝突回避支援システムや横滑り防止制御が標準装備され、コネクティッド機能としては車載通信端末を通じた遠隔診断や位置情報共有が可能となっている。

新型ハイラックスは、都市部から山岳地帯まで多様な走行シーンに対応できるよう、サスペンションとシャシーを強化し、オフロード走行時の安定性と乗り心地を両立させている。 このように、トヨタはハイラックスの実績と新技術を融合させ、国内外の顧客に向けて次世代のピックアップトラックとしての価値を提供することを目指している





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