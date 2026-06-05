トヨタ自動車、進化した32号車 液体水素GRカローラでENEOS スーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦NAPAC富士24時間レースに参戦

トヨタ自動車は、ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦NAPAC富士24時間レースに、進化した32号車 液体水素GRカローラ『TGRR GR Corolla H2 concept』で参戦する。この進化版液体水素GRカローラは、ロケットなどに用いられているマイナス253℃の液体水素を燃料に使用しており、世界初となる超電導液体水素ポンプを搭載する。これまで燃料送り出しポンプには、トヨタが独自開発した燃料ポンプを搭載していたが、マイナス253℃で油脂などを使わず動作させる特殊な機構を持っていた。トヨタはこのマイナス253℃という極低温に着目。極低温ではあれば、リニア新幹線やMRIに使われている超電導現象を利用することで、より小さく、より効率的な超電導モーターを使用でき、その分だけ液体水素燃料タンクを大きくできる。今回の液体水素GRカローラでは、燃料送りだしポンプを小型化したことで液体水素燃料タンクを220Lから300Lへと拡大（1.3倍以上）。モーターやポンプは燃料タンク内へと移動することで、超電導現象を維持するとともに低重心化。運動性能も向上するという。

トヨタ自動車は、 ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦NAPAC富士24時間レースに、進化した32号車 液体水素GRカローラ 『TGRR GR Corolla H2 concept』で参戦する。

この進化版液体水素GRカローラは、ロケットなどに用いられているマイナス253℃の液体水素を燃料に使用しており、世界初となる超電導液体水素ポンプを搭載する。 これまで燃料送り出しポンプには、トヨタが独自開発した燃料ポンプを搭載していたが、マイナス253℃で油脂などを使わず動作させる特殊な機構を持っていた。 トヨタはこのマイナス253℃という極低温に着目。 極低温ではあれば、リニア新幹線やMRIに使われている超電導現象を利用することで、より小さく、より効率的な超電導モーターを使用でき、その分だけ液体水素燃料タンクを大きくできる。

今回の液体水素GRカローラでは、燃料送りだしポンプを小型化したことで液体水素燃料タンクを220Lから300Lへと拡大（1.3倍以上）。 モーターやポンプは燃料タンク内へと移動することで、超電導現象を維持するとともに低重心化。 運動性能も向上するという





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