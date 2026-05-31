トヨタとホンダの最新技術、交通事故を防ぐ新しい世界が近づいている

トヨタとホンダが開発した最新技術は、交通事故を防ぐために使われている。トヨタの「ITSスマートポール」は、街中に立つ電信柱に各種センサーとITS無線機を設置し、歩行者や自転車、自動車が交通事故になりそうになると、LED表示や無線経由などで危険を告知してくれる。ホンダの「ホンダCI（Cooperative Intelligence）」は、AIがカメラからの映像を解析し、6～10秒後の交通事故を予測・警告してくれる。

トヨタ のブースで、世界を変える可能性を見せたのが「 ITSスマートポール 」です。 これは街中に立つ電信柱に、各種センサー、ITS無線機、LED表示板などを設置し、歩行者や自転車、 自動車 が交通事故になりそうになると、LED表示や無線経由などで、危険を告知してくれるという技術です。

電信柱が周囲の交通安全を見守るというのです。 使われている技術そのものは、目新しいものはなく、すでに実用化されているものばかり。 すでに昨年から実証実験もスタートしており、普及を待つばかりとか。 クルマと人間だけでなく、電信柱というインフラもあわせて事故を防ぐ、新しい世界はもう目の前に来ているのです。

ホンダが用意した最新技術のひとつが協調人工知能「ホンダCI（Cooperative Intelligence）」です。 AIがカメラからの映像を解析し、6～10秒後の交通事故を予測・警告してくれるというものです。 クルマに取り付けられたドライブレコーダーに搭載するだけでなく、スマートフォンなどのアプリとして自転車やオートバイで利用することも可能とか。 クルマや自転車、オートバイで走るときに、AIによるアドバイスを受けるのは当たり前になる未来を感じさせる最新技術でした





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トヨタ ホンダ ITSスマートポール ホンダCI 協調人工知能

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