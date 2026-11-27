トヨタ自動車が27日発表した10月の世界販売台数（レクサス含む）は前年同月比5%減の88万87台だった。ガソリン価格の高騰によりガソリン車やハイブリッド車（HV）の需要が減り、中国市場の販売が低迷した。北米などで需要が堅調なものの補えなかった。中国の10月の販売台数は前年同月比25%減の12万41台だった。2月以降9カ月連続で減った。中東情勢などによる燃料価格の高騰により電気自動車（EV）など

が27日発表した10月の世界販売台数（レクサス含む）は前年同月比5%減の88万87台だった。 ガソリン価格の高騰によりガソリン車やハイブリッド車（HV）の需要が減り、中国市場の販売が低迷した。

北米などで需要が堅調なものの補えなかった。 中国の10月の販売台数は前年同月比25%減の12万41台だった。2月以降9カ月連続で減った。 中東情勢などによる燃料価格の高騰により電気自動車（EV）など新エネルギー車へのシフトが鮮明となっている。 現地自動車メーカーの過度な設備投資や生産で、「内巻」と呼ばれる過当競争も需要減に拍車をかけている。

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トヨタは27年にEVに発電用エンジンを搭載した「レンジエクステンダーEV（EREV）」を中国で生産するほか、28年には電動車などの多様な駆動装置に対応する車台「マルチパスウェイプラットフォーム」を採用した「カローラ」の次世代車を投入し、巻き返しをはかる。 主力市場の北米ではHVの需要が好調で、販売台数は前年同月から6%伸びた。 多目的スポーツ車（SUV）「RAV4」やセダン「カムリ」などの販売が堅調に推移した。 タイは9月下旬の豪雨被害による生産停止の影響で、販売台数が前年同月比12%減となった。