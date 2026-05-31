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トヨタ、WRC復帰への決意表明 ファンの声と先人への感謝を原動力に

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トヨタ、WRC復帰への決意表明 ファンの声と先人への感謝を原動力に
トヨタWRC世界ラリー選手権
📆5/31/2026 4:57 AM
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トヨタが世界ラリー選手権（WRC）への復帰を発表。復帰の背景には、熱烈なファンからの声と、ラリー界の先人たちへの感謝の気持ちがあった。2014年のラリーフィンランドで偶然出会ったドライバーとの縁や、信頼するドライバーたちの存在も語られ、新たな挑戦への意欲が示された。多くの関係者やファンの応援が力になるとし、初戦のラリーモンテカルロに向けて準備を進めている。

世界ラリー選手権WRC ）への復帰を決意した背景には、熱烈なファンからの声と、先人たちへの感謝の気持ちがあったと、昨年末の発表会で述べた。2014年のラリーフィンランドで、偶然出会い言葉を交わした人物がいる。

当時、彼はフォルクスワーゲンのドライバーだったが、トヨタの社長としてではなく、同じクルマ好き、大のトヨタ愛好家として話しかけてきたように感じた。 その後、彼と契約が決まったと聞き、当時の彼の表情を思い浮かべ、何か不思議な縁を感じたという。 実際、テスト走行では、ヤリスをより強くするためのアドバイスを提供し、日々クルマを鍛えていると耳にしている。 WRC初戦のラリーモンテカルロに向け、彼を迎えたことで心境はより心強く、待ち遠しくなった。

開発当初からヤリスWRCを鍛え続け、その特性を最も知るドライバー、ユホ・ハンニネン。 トヨタでキャリアをスタートさせ、数多くのWRC勝利を経験したドライバー、ヤリ-マティ・ラトバラ。 彼らの相棒であるコ・ドライバー、カイ・リンドストロームとミーカ・アンティラ。 さらに、もっといいクルマづくりに携わるトヨタ自動車の関係者、想いに賛同し共に戦うパートナー企業、そして応援してくれるファンたち。

多くの仲間と共に、トヨタの新たな旅が今、始まる。 多くの人々からの応援が、力となってチーム、クルマ、ドライバーに必ず届くと信じている

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トヨタ WRC 世界ラリー選手権 復帰 ヤリスWRC ユホ・ハンニネン ヤリ-マティ・ラトバラ ラリーモンテカルロ

 

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