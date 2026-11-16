トヨタ ロッキー 一部改良 燃費向上とスマートアシスト機能強化

トヨタ ロッキーが一部改良され、ハイブリッド車の燃費が28.7km/リットルに向上。スマートアシストの対向車検知機能が追加され、安全性能と静粛性が強化された詳細について解説する。

トヨタ自動車は、クロスオーバーSUV「 トヨタ ロッキー 」の 一部改良 モデルを発表した。この変更は、 ハイブリッド車 の走行制御を見直し、加速時のエンジン音を抑えることで静粛性を大幅に向上させることを主眼としている。また、ガソリン車と ハイブリッド車 の両方で燃費性能を改善し、予防安全機能「 スマートアシスト 」の検知範囲を拡大した。

ハイブリッド制御と燃費性能の具体数値

今回の改良において、トヨタ ロッキーのハイブリッドシステムでは、走行中にエンジンが始動する際の制御を変更した。これにより、加速時のエンジン音を抑制し、乗車環境の静粛性を高めることに成功した。さらに、加速時のラバーバンドフィール（ゴム紐のような引っ張り感）を改善し、アクセル操作に対してより自然な加速感を実現している。技術的な調整により、ハイブリッド車の「Premium G HEV」、「Premium G HEV "パワフル"」、「X HEV」の燃費は、従来の28km/リットルから28.7km/リットルへ向上した。

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同時に、ガソリン車モデルの燃費 also 改善された。ガソリン車の「Premium G」、「Premium G "パワフル"」、「X」、「L」は、20.7km/リットルから21.8km/リットルへと数値を上げた。これらの具体的な数値は、顧客が燃費性能を比較する際の重要な基準となり、環境負荷の低減と経済性の向上を同時に追求した結果である。トヨタ ロッキーは、この改良により、競争力の高い実用性を維持している。

スマートアシスト機能の範囲拡大と詳細

安全面では、予防安全機能「スマートアシスト」の機能が大幅に強化された。最大の变化は、対横断自転車の検知機能を新たに追加した点にある。これにより、交差点での歩行者や自転車との接触事故を未然に防ぐ効果が期待できる。さらに、交差点右折時の対向車線の車両や、右左折時に対向方向から来る横断歩行者の検知機能も追加された。これは、複雑な交差点場面におけるドライバーの支援を強化する重要なステップである。

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また、対歩行者への最高速度条件が変更された。それまでの60km/hから80km/hへと引き上げられた。この変更により、より高い速度域においても自動ブレーキや衝突被害軽減ブレーキが作動する可能性が高まり、安全性の幅が広がった。トヨタ ロッキーは、これらの機能追加により、都市部での走行から郊外の道路まで、幅広いシーンでドライバーを支援する体制を整えた。技術的な進化は、単なる数値の更新ではなく、実際の運転支援における信頼性の向上に直結している。

新色展開と特別仕様車の設定内容

外観面では、新色として「グレイッシュオリーブメタリック」、「レイクブルーメタリック」、「フォレストカーキメタリック」、「クロムグレーメタリック」の4色が追加された。これらのカラーリングは、ロッキーのアウトドア志向を強調するデザインとなっている。さらに、「ブラックマイカメタリック」との2トーンカラー（「グレイッシュオリーブメタリック」、「レイクブルーメタリック」、「フォレストカーキメタリック」）もメーカーオプションとして設定された。これにより、個人の好みに応じたカスタマイズ範囲が拡大した。

特別仕様車「パワフル」は、ロッキーが持つアウトドア感を際立たせ、力強さと洗練された印象を両立したモデルとして設定される。ガソリン車とハイブリッド車の両方に設定されており、さらに専用用品「パワフルプラン」を組み合わせることで、アウトドアなイメージを一層強調した新スタイル「パワフルスタイル」も用意された。「パワフルプラン」には、フードガーニッシュ（ブラック）、アンダーガーニッシュパック（ガンメタリック）、フロントコーナーガーニッシュ（ブラック）、サイドドアガーニッシュ（ブラック）が含まれている。これらの装備は、車両の外観をよりダイナミックでタフな印象へと変える役割を果たす。

内装の利便性向上と価格体系の概要

内装では、メーターディスプレイに4種類のグラフィックが採用された。「EYE RING（SMART／TOUGH）」「FOCUS」「VEHICLE STATUS」の各スタイルから選択でき、ステアリングスイッチで切り替えが可能だ。これにより、ドライバーは好みに応じて計器盤の表示スタイルを変更でき、運転時の視認性と愛着を高めることができる。また、スマートパノラマパーキングパックを9インチスマホ連携ディスプレイオーディオとのセット仕様に集約した。センターコンソール後部のUSBソケットもタイプCに変更され、現代のデバイスとの親和性が向上した。

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運転席・助手席シートヒーターとヘッドランプ点灯延長機能も標準化された。これにより、悪天候時や寒冷時の利便性が向上し、ユーザー体験が改善される。価格面では、ガソリン車が185万7900円（Lグレード）から、ハイブリッド車が235万1800円（X HEVグレード）からとなっている。特別仕様車は、「Premium G "パワフル" 2WD」が230万5600円から設定されている（いずれも税込）。トヨタ ロッキーは、今回の一部改良により、快適性、安全性、実用性のバランスをさらに高めた。