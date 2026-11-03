トヨタGAZOOレーシング、2027年WRC参戦体制を発表GRセリカとヤリスの二軍団体制

トヨタGAZOOレーシングは2027年WRCでの2チーム体制参戦を発表。GRセリカとGRヤリスの2車種で戦い、エバンス、タナックら主力ドライバーの所属が決まる。

トヨタGAZOOレーシング ・ワールドラリーチームは、本拠地フィンランドにて2026年11月3日に開催された発表会で、2027年の世界ラリー選手権（WRC）における参戦体制の詳細を正式に発表した。チーム代表のヤリ-マティ・ラトバラ氏が登壇し、今シーズンの世界選手権タイトル獲得を背景に、来年からの新時代への布石を打った。

2チーム体制で2車種を並走する戦略

スポーティング・ディレクターのカイ・リンドストローム氏によれば、2027年は2つのチーム、2種類の車両で参戦する体制が採用される。ひとつはTOYOTA RACING（トヨタレーシング）として活動し、GRセリカ ラリー1で競争する。もうひとつはGAZOO Racing TOYOTAとして活動し、2027年型のGRヤリス ラリー1で参戦する。この二軸戦略により、異なる車両特性を活かした多角的なアプローチが可能となる。

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リンドストローム氏は、両チームが共通の目標を共有し、さらなる向上と達成を目指す姿勢を持っていると強調した。これにより、チーム全体としての技術的蓄積と競争力を最大化し、WRCの新時代の幕開けを迎える準備が整ったと語っている。

所属決定のドライバーとコドライバー

GRセリカ ラリー1で戦うTOYOTA RACINGのメンバーは、エルフィン・エバンスとスコット・マーティン、オリバー・ソルベルグとエリオット・エドモンドソン、サミ・パヤリとマルコ・サルミネンの6名に決定した。彼らは新車両への適応と、最大限の性能引き出しに取り組む。

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一方、GRヤリス ラリー1で戦うGAZOO Racing TOYOTAのメンバーは、オィット・タナックとマルティン・ヤルヴェオヤ、勝田貴元とアーロン・ジョンストン、カッレ・ロバンペラとヨンネ・ハルットゥネンの6名となった。この布陣は、昨シーズンの結果と選手らの意欲に基づいて構成されている。

各ドライバーは、自身にとっての2027年が新たな挑戦となることを認識しつつも、チームとの絆を強く訴えた。エルフィン・エバンスは、トヨタのドライバーになることが自身の夢であり、新車両の開発に関われることを楽しみにしていると語った。彼は、今シーズンは素晴らしい結果を残せたと感謝を示し、さらに良い結果を目指すと意気込んだ。

昨季の結果と開発担当としての復帰

オィット・タナックは、マルティン・ヤルヴェオヤと共に世界チャンピオンのチームに戻れることを光栄に思うと述べた。彼は今年、競技から離れて開発プロジェクトに関わっていたが、その過程で技術的な大きな変化や発見があったと明かした。運転への情熱は残っており、新しい開発プロジェクトへの関与は興味深い挑戦であったと振り返った。

勝田貴元は、今年WRCで初勝利を挙げ、長年の目標を達成できたことを感謝している。しかし、世界選手権のタイトル争いというさらに大きな目標があると語り、努力を続けて成長していく姿勢を示した。トヨタ史上最速クラスのラリーカーを運転できたことへの誇りと、新車両への期待を表明した。

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カッレ・ロバンペラは、オィット・タナックとカッレ・ロバンペラというチームメイトの復帰を特別なものと捉えている。2人は長年彼を支えてきた大切な友人であり、共に戦えることを楽しみにしていると語った。今年初めは健康回復が最優先だったが、復帰後のテストを通じて来シーズンの計画を立て始めた。彼にとってラリーは人生の大きな一部であり、自然と運転したい気持ちが強くなっていると明かした。

このようにして決定された2027年の体制は、各選手が過去の成功と失敗から学び、新車両への適応に全力を尽くすことで、さらなる高みを目指すための基盤となる。チーム全体が「家族のような存在」と感じられる環境で、新たなラリーの章が開かれる。