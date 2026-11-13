トヨタとWaymoが自動運転タクシーで協業 bZ4X搭載2027年運行開始

トヨタ自動車とWaymoの協業により、自動運転レベル4のタクシーが2027年から運行開始される。ベース車両はトヨタbZ4Xで、高岡工場で製造され、安全なモビリティ社会の実現を目指す。

トヨタ自動車 と米自動運転企業 Waymo は10月30日、レベル4の完全自動運転タクシーを2027年から運行開始すると正式発表した。この新プロジェクトでは、 Waymo が提供する第6世代の自動運転技術パッケージ「 Waymo Driver」を、トヨタのバッテリEV「bZ4X」に搭載する。車両の製造と技術の適用は、愛知県豊田市の トヨタ自動車 高岡工場 で行われる予定だ。

同日に実施されたリモート記者会見には、Waymoの共同CEOであるドミトリ・ドルゴフ氏と、トヨタ自動車代表取締役副社長の中嶋裕樹氏が出席した。両者は協業の背景や技術的な詳細について説明を行ったが、質疑応答で触れられなかった一部の技術的選択や、関連するトヨタの新モデル開発の経緯についても、今回の協業において重要な示唆を与えている。

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Waymoとトヨタの技術連携と車両選定理由

自動運転車両は認知、判断、行動というループを回しながら走行するが、今回の協業ではWaymoの「Waymo Driver」が認知と判断を担い、トヨタの「bZ4X」が行動を担う役割分担となる。この協業の根本的な目的は、交通事故ゼロの社会を早日に実現することであり、そのための技術開発の柱として両社が手を組んだ。トヨタにとって、無人運転ロボタクシーの量産化に向けた製造工程を確立できる点も大きな要因となっている。

ベース車両に「bZ4X」が選定された理由について、中嶋副社長は後席のスペースがトヨタの「ジャパンタクシー」と同等に広く、ラゲージスペースも確保できることを挙げた。さらに、日本独自のタクシー文化に対応するため、リアドアの自動開閉機構が新たに装備される。これは海外のタクシーには少见な装備で、多くの既存タクシーでは手元操作による改造が行われているが、これをシステム化することで利便性と安全性を両立させる。

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また、無人運転における故障やトラブルへの冗長性（フェイルセーフ）も「bZ4X」選定の理由となった。万が一の事態に備え、ステアリングまわりの制御において「ステアバイワイヤ」の導入が検討されている。物理的な接続がないステアバイワイヤは、外部からの不正な操作や故障時のトラブルを回避する有効な手段となり、トヨタとしても自動運転車のベース車両として制御が容易なバッテリEVを選定したと説明している。

データ共有と安全走行への取り組み

両社は第6世代「Waymo Driver」から得られる走行データを共有し、システムの安全性を向上させる計画だ。中嶋副社長は、日本の道路状況とアメリカのそれとは異なるため、日本で多くの走行を行い、得られた安全に関するデータをシステム改善に活用すると語った。トヨタ車はすでにコネクテッドカーとしてDCM（Data Communication Module）を装備しており、個人情報などを削除したデータをバースト通信で社会貢献に役立てる仕組みを持つ。

しかし、第6世代「Waymo Driver」から発生するデータ量は、従来のプローブデータとは比較にならない膨大さになる見込みだ。そのため、車両側でエッジ処理を行いデータを軽量化してから送信する必要がある。トヨタの既存車種ではTSS3.0（Toyota Safety Sense 3.0）が採用されており、東芝のVisconti4などの半導体が用いられているが、これらのコンポーネントは安全性への全振りされた設計となっている。

特に東芝は後継モデルのVisconti5の開発を中止しており、新型RAV4などではルネサスのR-Car V4Hへと切り替えられた。このプロセッサの変更は多大な工数を伴い、TSS3.0からTSS4.0への移行期間に影響を与えた。第6世代「Waymo Driver」を搭載する2027年運用の「bZ4X」では、新型RAV4とは異なる電子プラットフォームの選択が迫られる可能性がある。

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LF-ZC開発中止と次世代プラットフォームの行方

トヨタは2028年に採用予定の新電子プラットフォームを持つEVの開発を進めてきたが、第6世代「Waymo Driver」を搭載する「bZ4X」の運用開始は2027年であるため、2028年プラットフォームの間に合わない可能性がある。この場合、既存の電子プラットフォームの流用または調整が必要となるが、トヨタは既に次世代EVの開発計画の見直しを行ってきた。

例えば、2023年のジャパンモビリティショーで世界初公開された次世代バッテリEVのフラッグシップモデル「レクサス LF-ZC」は、2026年の発売が予告されていたものの、開発中止が発表された。中嶋副社長は、「後続車があったからこそ責任を持って中止した」と述べ、開発した新技術やプラットフォーム要素を他の新型車に転用する方針を示している。LF-ZCではギガキャストやArene OS、1000km航続など革新的な技術が導入される予定だった。

2026年の富士24時間レース関連の会見でも、中嶋副社長はLF-ZCの開発中止経緯について語った。この決定は、自動運転タクシーのような特定用途への車両供給において、より現実的で信頼性の高いプラットフォームを提供するための戦略的判断だったと考えられる。トヨタは、この経験を活かし、2027年の無人ロボタクシー運行に向けて、確立された技術と車両を用いて安全なサービスを提供する準備を進めている。