トヨタ・ハイエースの運転席とセンターコンソールに最適化された3種類のカスタムボックスを紹介します。SEIWAのドリンクホルダーからCarmateの収納ボックスまで、機能性とデザインを比較解説します。

トヨタ・ハイエース の車内環境を向上させるために設計された専用カスタムパーツが複数登場している。これらの製品は、運転席の空調吹出口付近やセンタークラスター下のフロアスペースに設置可能であり、ドライバーの利便性を大幅に高める機能を搭載している。各メーカーは、既存の車体構造に合わせた高精度なフィット感と、実用的な収納スペースの確保に重点を置いた設計を進めている。

SEIWA製ドリンクホルダーの仕様と機能

SEIWAが提供する新品『トヨタ・ハイエース専用ドリンクホルダー（運転席用）（IMP408）』は、ハイエースの運転席エアコン吹き出し口付近に設置される専用アイテムである。価格はオープンだが、実勢価格は3330円前後で設定されている。この製品の最大の特徴は、本体のツメと装着済みの両面テープにより、車体にしっかりと固定できる点にある。これにより、車内でのフィット感が高まり、ドリンク類を置いた際の安定性も良好なものとなっている。

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細かな気配りが行き届いた設計となっており、収納可能なドリンクの種類も多岐にわたる。コンビニエンスストアやカフェで販売されるカップ飲料、600mlのペットボトル、ペットボトルコーヒー、太い缶飲料、そして細身の缶飲料までを収容可能である。このように幅広いサイズに対応できることが、実用性を高めている要因となっている。

また、製品全体のデザイン性にも配慮がなされている。トレイ部分にはスマホを寝かせて置くことはもちろん、差し込んで立てかけて使用することも可能だ。このようにスマホを縦置きにした場合、隣接するスペースにタバコを置ける余裕も生まれる。天板にはカーボン調の意匠が採用されており、車内のインテリアを引き締める効果も期待できる。

底面部分の設計も走行中の快適性に貢献している。底面はトレイ形状になっており、飲み物が容器の外に垂れ出ることを防止する機能を持っている。さらに底面には軟質素材が採用されているため、走行中にボトルや缶が振動してカタカタと音を鳴らす現象を抑制できる。これにより、静かな運転環境を維持する助けとなる。

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Carmate製プレミアムボックスの構成

続いて紹介するのは、Carmateが提供する『コンソールボックス プレミアム ハイエース用 カーボン調ブラック（NZ594）』である。価格はオープンで、実勢価格は5500円前後となっている。この製品は200系ハイエースのセンタークラスターパネル下のフロアに置くタイプの収納アイテムとして設計されている。単なる箱ではなく、機能的な区分けがなされた多目的スペースを提供する。

内部構造にはゴミ箱、2箇所のドリンクホルダー、そしてシークレット小物入れスペースの3つが装備されている。ゴミ箱部分は取り外し可能であるため、ごみの処理が容易に行える。日常的に車内で飲食を行うユーザーにとって、廃棄物の管理がスムーズになるのは大きな利点である。ゴミ捨ての手間を省く設計が採用されている。

ドリンクホルダー部分も工夫が凝らされている。太めのペットボトルや紙パック、さらにはスマホを置いたり小物の収納場所にしたりと多様に利用可能だ。これにより、飲料用のホルダーと一般的な小物入れの機能を一つのユニットで兼任させ、スペースの効率性を最大化している。車内の整理整頓を助ける役割を果たす。

シークレット小物入れスペースは内部に隠されており、安全性と機密性を確保している。底面には小型のパワーアンプやチューナーといった車載オーディオ機器を収納することも可能だ。サウンドシステムをカスタムしているユーザーにとって、これらの機器を車内が見えない箇所に格納できるのは魅力的な機能である。外観からは内部の構造が不明瞭な点も魅力となっている。

デザイン面でも上質な仕上がりとなっている。天板にはカーボン調の意匠があしらわれており、スポーツカーのようなスポーティな印象を与える。この意匠は単なる装飾ではなく、車内のインテリアバランスを整える役割も果たしている。高品質な素材感と機能性が融合した製品となっている。

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カラー違いモデルNZ534の特徴

Carmateには、『ココンソールボックス ハイエース用 ブラック（NZ534）』（価格：オープン、実勢価格：5220円前後）という製品も存在する。これは先述したNZ594の色違いバージョンとして展開されている。NZ594がカーボン調ブラックであるのに対し、NZ534はよりシックなシボ柄デザインにて仕上げられている。インテリアの好みに応じて選択肢が広がっている。

機能的にはNZ594と同様の構成となっている。2箇所に用意されたドリンクホルダー部には、細身の缶飲料から500mlのペットボトル、500mlの紙パック、さらにボトル型灰皿などを置くことができる。これにより、飲料の多様な飲み方に対応した収納が可能だ。ドライバーの嗜好に合わせた飲料の保管が容易になる。

ゴミ箱部分も同様に取り外し可能であり、横から引き出してごみを捨てる仕組みになっている。この設計により、本体を車内から取り外すことなくゴミ捨てが行える。利便性を損なうことなく清潔さを維持できる設計となっている。操作の手間を最小限に抑えた配慮がなされている。

また、底面には外付けの小型音響機器を置くことも可能である。オーディオ機器を車内で管理したいユーザーにとって、このスペースは有効に活用できる。本体は車内に固定したまま、音響機器の出し入れができるため、日々の使い勝手が向上する。機能性と利便性を両立させた設計となっている。

ハイエースカスタムの選択肢と比較

これらの製品は、トヨタ・ハイエースという車両の特性を活かしつつ、ドライバーの日常生活や仕事での利便性を向上させるために開発されている。運転席用のSEIWA製品は、飲料の安定保管とスマホ置き場、さらには灰皿スペースの確保という点で優れている。一方、センターコンソール用のCarmate製品は、ゴミ箱機能と大型の収納スペース、そしてオーディオ機器の設置場所を提供することで、車内の整理整頓を支援する。

価格帯も3330円前後から5500円前後と、手頃な価格設定となっている。両面テープでの取り付けや、専用スペースへの配置という手軽さも、多くのオーナーにとって重要な選定基準となるだろう。車内の快適性を向上させたいユーザーは、これらの専用カスタムパーツを候補に加え、自身の運転環境に合わせて最適な製品を選択することができる。