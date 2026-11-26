トヨタ4ランナーの2027年型モデルが登場。エントリーグレードにパワーシートを標準化し、全グレードで価格改定を実施。i-FORCE MAXやTNGA-Fプラットフォームの詳細、各グレードの価格と装備変更点を解説します。

トヨタ 自動車は、中堅オフロードSUV「 4ランナー 」の 2027年型 モデルを発表し、エントリーグレードの装備充実と全体系の価格改定を同時に実施しました。このモデルチェンジにより、従来より手頃な価格帯でありながら快適性と機能性が大幅に向上し、コストパフォーマンスの強化が図られています。市場ではアクティブなファミリー層からオフロード愛好家まで幅広いユーザー層に対応するラインナップが維持される一方、インフレ対策などの市場環境を背景に、全グレードで価格の見直しが行われました。

エントリーグレードの装備標準化と価格改定の背景

エントリーグレードである「SR5」では、運転席および助手席の8ウェイパワーシートが新たに標準装備され、日常の使い勝手が大幅に向上しました。さらに、このベースグレードには前席シートヒーターも標準採用されており、冬場の快適性において従来の上級グレードに迫る性能を実現しています。これらの装備は、従来はより高額なグレードでのみ選択可能でした。価格面では、2026年モデルの最終価格と比較して、SR5の2WDモデルは1,220ドル（約19万4,300円）値上げされ、現地ベース価格は43,490ドル（約692万6,326円）となりました。初期価格からの累計値上げ幅は2,120ドル（約337万6,337円）に達しています。

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SR5にはi-FORCEエンジン、8インチタッチスクリーン、スマートキーシステム、ブラインドスポットモニター（BSM）、トーヒッチレシーバー、そして予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense 3.0」がすべて標準装備されています。パートタイム4WD仕様は45,490ドル（約724万4,851円）で、3列7人乗り仕様も選択可能です。このように、値上げ幅は大きかったものの、装備の標準化により実質的なバリューはむしろ高まっていると評価されています。

上級グレードのラグジュアリー化と新機能の導入

ラグジュアリー志向の上級グレード「プラチナ」では、フロントドア開閉時に「4Runner」のロゴを路面に照射するパドルランプが追加されました。キャビン内には、濃紺のプレミアムレザーシートが採用され、精緻な六角形のカスタムパーフォレーションとタンカラーのコントラストステッチが施されています。また、後席シートヒーター、ヘッドアップディスプレイ（HUD）、デジタルインナーミラー、雨滴感知式オートワイパーも標準で装備され、高級感が追求されています。「プラチナ」のi-FORCE MAXとフルタイム4WDモデルは、前年終盤比490ドル（約7万8,039円）増の64,850ドル（約1,032万8,173円）で設定され、税込価格で1,000万円の大台を超えました。

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「TRDスポーツ」および「TRDオフロード」でも、前述の8ウェイパワーシートの標準化が適用されました。「TRDスポーツ・プレミアム」は2WDが54,300ドル（約864万7,954円）、4WDが56,300ドル（約896万6,479円）で、SofTex張りのシートヒーター＆ベンチレーション機能付フロントシート、ステアリングヒーター、ハンズフリーパワーリフトゲート、14インチ大型ディスプレイ、JBL FLEXスピーカー付14スピーカーJBLオーディオ、パノラミックビューモニター（PVM）が一挙に追加されています。これらの改良により、乗り心地と技術的快適性が向上しています。

pwrtrainの多様化とTNGA-Fプラットフォームの特性

2027年型4ランナーのパワートレインは、純ガソリンの「i-FORCE」とハイブリッドの「i-FORCE MAX」の2系統で構成されています。i-FORCEは2.4リッター直列4気筒ターボエンジンに8速ATを組み合わせたもので、最高出力278ps、最大トルク317lb-ft（約430Nm）を発揮します。EPA推定複合燃費は2WDで22mpg、4WDで21mpgです。一方、i-FORCE MAXは電気モーターを統合し、システム最高出力326ps、最大トルク465lb-ft（約630Nm）を生成します。i-FORCE MAX搭載車はすべて5人乗りの4WD仕様となり、複合燃費は23mpgに向上します。また、後席およびラゲッジルームに合計最大2400WのAC120V外部給電コンセントが標準で備わり、アウトドア用途での利便性が高まりました。

これらのパワートレインは、ランドクルーザーやタンドラと共用するグローバル・トラックプラットフォーム「TNGA-F」の上に構築されています。高張力鋼板を多用しレーザー溶接技術を活用した高剛性ラダーフレームは、オフロードでの耐久性とオンロードでの乗り心地の両立を実現しています。電子制御式リアディファレンシャルロック、マルチテレインセレクト（MTS）、クロールコントロール（CRAWL）、ダウンヒルアシストコントロール（DAC）、ヒルスタートアシストコントロール（HAC）などを網羅し、運転支援機能を強化しています。

オフロード専用グレードと牽引能力の強化

オフロード愛好家向けに、「トレイルハンター」と「TRDプロ」が設定されています。どちらもi-FORCE MAXと4WDを標準搭載し、326psのパワーを発揮します。「トレイルハンター」は工場開発の本格エクスペディション仕様で、エベレストなどの深いブルーグリーン車体にブロンズ仕上げの18インチアルミホイールと33インチのトーヨータイヤ製オールテレインタイヤを装着します。足回りには豪州の名門Old Man Emu製のサスペンションが採用されています。価格は前年終盤比190ドル増の68,590ドル（約1,092万3,815円）です。「TRDオフロード」では、純正アクセサリーのロックレールを工場出荷後に装着しやすくするためのウェルドナットがフレームに新設されました。

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牽引能力についても、全グレードで最大6,000ポンド（約2,722kg）の牽引能力と標準装備のトーヒッチレシーバーを確保しています。これにより、大型のキャンピングトレーラーやボート、UTVの牽引が可能です。これを支援する機能として、ストレートパスアシスト付トレーラーバックアップガイドや、トレーラー連結を自動認識して検知エリアを拡張するBSM機能が標準または設定されています。これらの機能により、トレーラー牽引時の安全性と操作性が大幅に向上しています。