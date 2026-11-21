トヨタの往年のコンパクトカー「スターレット」が、約四半世紀の時を経て日本市場に復活する可能性が高まっている。

新型は、2023年に生産を終了した『パッソ』の実質的な後継車として、開発が検討されているという。 当初は2026年内の登場が取り沙汰されていたが、最新の情報では2027年にずれ込む可能性がある。

実用性を重視した通常モデルに加え、トヨタのスポーツブランド「GR」の名を冠した高性能仕様も計画されているとみられる。 GRスターレットのエンジンは、1.3L直列3気筒ターボが有力だ。 最高出力は140ps級、最大トルクは約216N・mと予想される。 駆動方式は前輪駆動（FF）を基本とし、6速MTを組み合わせる可能性がある。

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これまでは150ps超との情報もあったが、最新の情報では140ps級が有力だ。 仮に最高出力が140psで車両重量が1000kgなら、車両重量を最高出力で割ったパワーウエイトレシオは約7.1kg/psとなる。 1.6L直列3気筒ターボとスポーツ4WDを組み合わせる『GRヤリス』に対し、GRスターレットは軽量なFF車として、軽快なハンドリングや操る楽しさを重視するとみられる。 モータースポーツでの使用を意識した開発との情報もあり、入門用ラリー車としての役割も取り沙汰されている。 専用サスペンションや強化ブレーキの採用、車体剛性の向上も考えられる。